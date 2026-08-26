У Wildberries появился собственный мессенджер WB Chat

Международный маркетплейс Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat, пишет РИА Новости.
WB Chat появился в популярных онлайн-магазинах мобильных приложений. Авторизация доступна в мессенджере посредством аккаунта в Wildberries. Пользователи смогут отправлять фото, видео, файлы, голосовые сообщения, осуществлять звонки и менять статус.
Пресс-служба компании отмечает, что приложение доступно сейчас в режиме бета-тестирования.
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