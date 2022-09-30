Каким был Финберг вне работы? Воспоминания коллег

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Но был ли маэстро строгим вне работы? Как он общался с музыкантами и вокалистами? И какие ценности у него были на первом месте?

Наталья Тамело, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга», заслуженная артистка Республики Беларусь:

У нас, так сказать, была традиция, что на все праздники я обязательно ему звонила, на Новый год, и все время говорила: «Главное, чтобы вы были». Он – перестань, я говорю: «Здоровья, Михаил Яковлевич, здоровья». Он: «Да, ладно, да что ты меня поздравляешь с этим Новым годом, ты вот скажи, программы там у нас готовы? Ты смотрела концерт вот такой, смотрела?» Все, в общем, поздравления заканчивались на этом.

Тео, певец, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Многие говорят и говорили о том, что Финберг очень строг и очень тяжелый человек для коммуникации и общения. Неправда. Это его маска, это его образ такого строгого дирижера.

Дмитрий Кочеровский, солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь:

К нему много людей обращалось с разными просьбами, с разными проблемами. В этом плане он был очень отзывчивым, можно сказать, был другом всем. Потому что никто так не помогал музыкантам и артистам нашего оркестра, как это делал маэстро. Тео:

Знаю, очень много звонил Наташе Тамело по поводу того же репертуара, кому какую песню из артистов дать в репертуар, какие программы отсмотреть, что подчеркнуть, он все время был с ней на связи по выходным. Наталья Тамело:

Это было каждый день. Он мне звонил и начинал: «Ну что там нового?» Я говорю: «Михаил Яковлевич, все по-старому». Он говорит: «Да? Ну ладно. Так, слушай, ты вот солистам сказала, что у нас выезд, все знают, во сколько у нас выезд? Программу все знают?» Я говорю: «Да, все всем сказала». Дмитрий Кочеровский:

Когда он был в настроении, он всегда много шутил, он знал много анекдотов, всегда много шутил и, естественно, собирался круг людей, интересные истории такие, так было.

Петр Елфимов, певец, музыкант, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Чувство юмора у него действительно было специфическое, особенно, когда он мог позвонить в 7 утра и сказать: «Доброе утро. Вас турбуе Михась Финберг». Говорит: «Петя, Петя, вот меня вот это надо или вот это надо». И шуточки у него, конечно, были. Но это очень сложно передать. Тео:

Были некоторые моменты на репетициях, когда абсолютно четко было понятно, что сейчас Михаил Яковлевич пребывает в классном, веселом настроении, когда он давал счет оркестру «Тры, чатыры». Как только он говорил «тры, чатыры», значит все в порядке, солистам можно выдохнуть, никаких твердых и громких замечаний не будет, поэтому все немножечко расслаблялись. Наталья Тамело:

Он даже шутил и говорил: «Ну как я сказал, м?» Я говорю: «Я так не скажу, Михаил Яковлевич. Как вы говорите, я так не скажу». Ему нравилось произвести впечатление, и мы ему подыгрывали, но это все такая шутка, так сказать, домашних знакомых милых людей.

Маэстро всегда обращал особое внимание на внешний вид артистов своего коллектива. Его главное правило: артист всегда должен быть опрятным. И сам Михаил Яковлевич был всегда неотразим. Сочетание его костюмов с различными бабочками или галстуками вызывало восхищение. Тео:

Стиляга, стиляга. Михаил Яковлевич был стиляга самый что ни на есть. У него всегда была дорогая обувь, у него всегда были классные костюмы. Я помню, как он однажды сделал мне замечание по поводу моего платочка в костюме, он сказал: Ну, кто так складывает платок? Учись! Он так его лихо стряхнул, лихо повернул и мне в карман – оп. Вот теперь можешь идти на сцену. Он очень следил всегда за внешним видом не только солистов, но и музыкантов.