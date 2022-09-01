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Самого известного зубра в Брестской области ждёт апгрейд. Речь про гигантскую скульптуру у трассы М1

01 сентября 2022 09:56
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Новости Беларуси. Самого известного зубра в Брестской области ждет апгрейд. Скульптуру, установленную у трассы М1 почти два десятилетия назад, обновят до конца 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самого известного зубра в Брестской области ждёт апгрейд. Речь про гигантскую скульптуру у трассы М1-1

В конструкции весом около 70 тонн и высотой 30 метров, где нужно, заменят металлические основы. Покроют зубра светоотражающей краской, чтобы он в темное время был хорошо виден издалека.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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