Самого известного зубра в Брестской области ждёт апгрейд. Речь про гигантскую скульптуру у трассы М1

Новости Беларуси. Самого известного зубра в Брестской области ждет апгрейд. Скульптуру, установленную у трассы М1 почти два десятилетия назад, обновят до конца 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конструкции весом около 70 тонн и высотой 30 метров, где нужно, заменят металлические основы. Покроют зубра светоотражающей краской, чтобы он в темное время был хорошо виден издалека.