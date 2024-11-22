Лучшие командиры Вооружённых Сил побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Перед ними открыты все двери, но сегодня они преступили порог здания, которое является символом их служения Родине. Грамотные и профессиональные офицеры, способные повести за собой личный состав и создать надежный воинский коллектив. Дворец Независимости радушно встречал командиров Вооруженных Сил, добившихся лучших результатов в служебной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для людей, которые своим ежедневным трудом обеспечивают военную безопасность нашей страны, особенно почетно находится в уникальном для белорусов месте. Традиционно вместе с лучшими офицерами и их супруги. Сегодня гости не только восхищаются величием залов Дворца Независимости, но и подводят итоги своей работы за год.

Алексей Янюк, командир 49-й радиотехнической бригады: За год мы освоили достаточное количество новых образцов техники, ввели их в строй, обучили личный состав. Во время проведения учений, различных тренировок, мы осваиваем новые способы применения наших подразделений, таких как рассредоточенные подразделения. Мы применяем новые способы выдачи информации для боевых подразделений. Очень много подразделений работает у нас, скажем так, вне пунктов постоянной дислокации. Это дает огромный опыт личному составу.

Андрей Рубин, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона: Основные свои усилия направили на расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. По результатам работы, нами были обнаружены практически 1 800 погибших мирных жителей, если говорить о работе по расследованию уголовного дела.

Дворец Независимости – уникальный национальный объект. Его возводили белорусские мастера из отечественных материалов. Здесь каждый элемент рассказывает о традициях, а многочисленные залы о своей истории. Особое внимание гостей на «зеленой» комнате – той самой, где проходили переговоры «нормандской четверки».

Олег Ивашко, командир 557-й инженерной бригады западного оперативного командования:

Я нахожусь в первый раз. Я бы так сказал, что мечта моя сбылась. Вот сразу с порога, когда мы зашли в это здание, мы видим весь тот труд, который вложил народ в Беларуси. Здесь и произведение искусства, и те награды, которые еще в Советской Беларуси сосредоточены в одном месте, которое воочию может посмотреть каждый посещающий это место человек.

По окончании экскурсии участники отправились на торжественное мероприятие в Центральном доме офицеров. Во время чествования министр обороны Виктор Хренин вручил лучшим командирам офицерские кортики.