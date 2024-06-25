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Молодую пару закопали – на этом месте построили замок. Директор музея рассказал жуткую историю про Быхов

25 июня 2024 09:17
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Без тайн и невероятных историй не обходится. Когда сотрудники быховского музея работали над краеведческим чтением конца XIX века, даже скептики были в шоке, рассказали в программе «Путевка BY». Местная жительница описала легенду до мурашек.

Молодую пару закопали – на этом месте построили замок. Директор музея рассказал жуткую историю про Быхов-1

Сергей Жижиян, директор Быховского историко-краеведческого музея:
Легенда классическая, как во многих европейских замках. Замок долго не строился, земля спадала. Плюс там какие-то местные колдуны описаны, которые тоже поучаствовали в этом деле. В итоге однажды со стороны Днепра шла молодая пара, ее закопали – и замок построился. Мы проводили раскопки в метрах 800 отсюда, нашли более 20 фрагментов ядер. Сама территория города за счет того, что он сейчас плотно застроен, для археологов это белое пятно.

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# Туризм # общество # Сергей Жижиян # Анастасия Макеева

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