Лукашенко – Кухареву: «Не дай бог, ты угробишь магазины шаговой доступности»

Лукашенко: спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди. Подробнее.

В Беларуси атмосфера праздника. Мы дарим друг другу подарки и строим планы. В таком новогоднем вайбе прошел сегодняшний рабочий день главы государства. Президент с автомобиля пересаживается в подземку, озвучивает земные задачи для управленцев и принципы градостроительной политики.

У Беларуси лицо социального государства. Наша страна не территория для сверхприбылей. Хотя после открытия метро цены за квадрат уже выросли на процентов 10 здесь, в «Минск-Мире». Наш Президент всегда ориентирует: важно соблюсти баланс между торговыми сетями и магазинами шаговой доступности. Также и равновесие в вопросах ценообразования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрю, у тебя эти сетевые огромные магазины. Не дай бог, ты угробишь магазины шаговой доступности. Будешь кувыркаться постоянно вместе с ней.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

У нас больше 7 тысяч магазинов шаговой доступности, и ежегодно они увеличиваются.

Александр Лукашенко:

Пусть прорастают. Маленькие магазины ближе к людям. Это нужно. А этими смотри, чтобы они тебя в клещи не взяли. У меня-то они особо не возьмут ничего в клещи, но тебе придется и цены смотреть, как будут формироваться, и всякие выкладки, и перечень товаров должен соблюдаться. Какая бы сеть ни была и какие бы магазины ни были, чтобы удобно было людям.

Что там правительство вместе с вами выработало по справедливой цене ценообразования. Не сдерживанию цен. Может, даже не регулированию цен, но должна быть справедливая формула ценообразования в Беларуси. Тебе придется подключиться серьезно, потому что Минск у нас всегда в авангарде этих дел. Поэтому придется регулироваться.

В Администрации Президента банкир известный. Говорят, талантливый – дай бог. В правительстве все экономисты сидят, у тебя тоже. Вот давайте вырабатывайте, но люди обижаться не должны. Ценообразование должно справедливым быть. И так, чтобы бизнесмены и люди, которые торгуют и производят, не бегали за вами: разрешите нам повысить, разрешите то, разрешите это. Они сами должны знать, в каком коридоре они действуют. Вот это надо.

Поэтому вместе с бизнесом садитесь, вырабатывайте, в первых числах января доложите. В том числе и по жилищному строительству. «Дана», не «Дана» – не важно. Дом подходит – должно быть качественно. Некачественно – переделывайте.