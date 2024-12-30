Как столичной медицине удается держать планку – узнали в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома

Уходит 2024 год. Кто-то его боялся, кто-то смело преодолевал препятствия, кто-то шел строго по намеченным планам и достиг невероятных высот. Подводим итоги года! Каким он остался в памяти белорусов и руководителей городских служб по организации, каких достигли экономических результатов, чем гордимся в медицинской сфере, где открылись новые объекты и куда минчане с удовольствием выходят на прогулку благодаря озеленению и благоустройству, как отметили главные праздники и знаменательные даты, как складывалась общественная деятельность и как готовимся к выборам Президента. Обсудим все это в ток-шоу «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Здравоохранение в Беларуси, в Минске в частности, находится на высоком мировом уровне как и по качеству предоставления услуг, так и по доступности, что тоже немаловажно. Благодаря чему удается выдерживать такую высокую планку?