Лукашенко: крестьян по определению обижать нельзя, они у нас не самые богатые

На встрече обсудили положение дел в концерне. Президент попросил доложить как о положительных моментах, так и о проблемных вопросах. Главу государства интересовал экспортный потенциал производимых товаров, ситуация на сахарных комбинатах (в том числе регулировка цен), а также планы по преобразованию «Белгоспищепрома» в госкорпорацию. Александр Лукашенко также подчеркнул: концерн работает в тесной связке с сельхозпредприятиями, получая от них сырье. Обижать сельчан закупщику ни в коем случае нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы имеете тесные отношения, в силу того, что получаете сырье от крестьян, с сельхозпредприятиями. Это уже, скорее, Александр Михайлович, к вам вопрос, какие у них есть проблемы в этом плане, не обижают ли они крестьян? Это те люди, которых обижать нельзя ни в коем случае. И не потому, что вы лишитесь сырьевой базы. Вы ее никогда не лишитесь, потому что государство будет делать все для того, чтобы эта сырьевая база была. Но крестьян просто по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые.