Лукашенко: крестьян по определению обижать нельзя, они у нас не самые богатые
Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал надежно обеспечить соблюдение интересов производителей сельхозпродукции при поставках переработчикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 26 августа, принимая с докладом главу «Белгоспищепрома» Анатолия Бубена и вице-премьера Александра Субботина.
На встрече обсудили положение дел в концерне. Президент попросил доложить как о положительных моментах, так и о проблемных вопросах. Главу государства интересовал экспортный потенциал производимых товаров, ситуация на сахарных комбинатах (в том числе регулировка цен), а также планы по преобразованию «Белгоспищепрома» в госкорпорацию. Александр Лукашенко также подчеркнул: концерн работает в тесной связке с сельхозпредприятиями, получая от них сырье. Обижать сельчан закупщику ни в коем случае нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы имеете тесные отношения, в силу того, что получаете сырье от крестьян, с сельхозпредприятиями. Это уже, скорее, Александр Михайлович, к вам вопрос, какие у них есть проблемы в этом плане, не обижают ли они крестьян? Это те люди, которых обижать нельзя ни в коем случае. И не потому, что вы лишитесь сырьевой базы. Вы ее никогда не лишитесь, потому что государство будет делать все для того, чтобы эта сырьевая база была. Но крестьян просто по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые.
Сегодня в структуре Белгоспищепрома 42 предприятия, на которых в общей сложности заняты порядка 20 тысяч человек. Продукция концерна экспортируется в 72 государства. Только за первое полугодие 2021-го освоили 13 новых рынков. С начала года экспортная выручка превысила миллиард долларов.