Конкурс на стоматологию стал ещё выше. Подводим итоги вступительной кампании

Новости Беларуси. Подвели итоги вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абитуриенты показали высокие результаты тестирования – максимальные 100 баллов зафиксированы по разным предметам в общем 338 раз.

Востребованы у абитуриентов специальности IT и технико-технологического профиля. Немало выпускников выбирали профессию врача. Например, на стоматологию в Белорусском государственном медицинском университете проходной балл на бюджет составил 387. Это выше, чем в предыдущие годы. Конкурсы на отдельные специальности доходили до пяти человек на место. При этом не всегда одни и те же специальности у абитуриентов и работодателей равнозначно востребованы.

Накануне в Министерстве образования рассмотрели предложение о введении национального экзамена для выпускников школ. Это существенно снизит нагрузку на поступающих.