Конкурс на стоматологию стал ещё выше. Подводим итоги вступительной кампании
Новости Беларуси. Подвели итоги вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абитуриенты показали высокие результаты тестирования – максимальные 100 баллов зафиксированы по разным предметам в общем 338 раз.
Востребованы у абитуриентов специальности IT и технико-технологического профиля. Немало выпускников выбирали профессию врача. Например, на стоматологию в Белорусском государственном медицинском университете проходной балл на бюджет составил 387. Это выше, чем в предыдущие годы. Конкурсы на отдельные специальности доходили до пяти человек на место. При этом не всегда одни и те же специальности у абитуриентов и работодателей равнозначно востребованы.
Накануне в Министерстве образования рассмотрели предложение о введении национального экзамена для выпускников школ. Это существенно снизит нагрузку на поступающих.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Полагаю, что скажется положительно на абитуриентах, потому что, собственно говоря, уже в школе можно будет сдать национальный экзамен по одному из государственных языков и математике. Этим самым нагрузка на абитуриентов уменьшится. Эти сертификаты уже можно будет принести в качестве вступительных в вузы. Вместе с тем недостающие результаты по профильным предметам – например, физика, химия – можно будет сдать в ходе ЦТ. Это же будет касаться и выпускников прошлых лет.
Что касается вступительной кампании в ссузы, то здесь уже традиционно отмечают востребованность педпрофиля. Повысились проходные баллы и на специальности, связанные с автосервисом и технической эксплуатацией транспортных средств.