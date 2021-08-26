В школах Минска появились смарт-буфеты. Что это такое и как ими пользоваться?

Новости Беларуси. С сентября в 100 минских школах заработают умные буфеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С сентября в 100 минских школах заработают умные буфеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь купить что-то вкусное или полезное дети смогут через QR-код. Оплата происходит по безналичному расчету. Средства спишут с карты ученика или со счета за питание. Можно поставить ограничение и по ассортименту, и по сумме. Для активизации услуги в приложение необходимо загрузить фотографию ребенка, а штрихкод распечатать или сохранить в телефоне.
К началу следующего учебного года смарт-буфеты планируют внедрить во всех школах столицы.
Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания:
1 сентября ребята в полдник попробуют пирог «Смак». Это пирог, похожий на яблочную шарлотку. Также мы будем включать в этом году, как и в прошлом, полюбившийся детям шашлычок, оладьи, фаршированные мясом, филе из птицы «Вкусное» – это филе под сырно-сметанным соусом, оно будет очень сочное. В качестве эксперимента с 1 сентября детям на завтраки будут предложены перепелиные яйца.