В школах Минска появились смарт-буфеты. Что это такое и как ими пользоваться?

Новости Беларуси. С сентября в 100 минских школах заработают умные буфеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь купить что-то вкусное или полезное дети смогут через QR-код. Оплата происходит по безналичному расчету. Средства спишут с карты ученика или со счета за питание. Можно поставить ограничение и по ассортименту, и по сумме. Для активизации услуги в приложение необходимо загрузить фотографию ребенка, а штрихкод распечатать или сохранить в телефоне.

К началу следующего учебного года смарт-буфеты планируют внедрить во всех школах столицы.