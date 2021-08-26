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Когда закончат ремонт дороги на Немиге и Измайловской?

26 августа 2021 19:16
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Новости Беларуси. В Советском и Центральном районах Минска сразу на нескольких участках ведутся дорожные ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда закончат ремонт дороги на Немиге и Измайловской?-1

На улице Немига реконструируют теплотрассу. Здесь производят замену четырех труб на расстоянии около 300 метров. Завершить работы планируют в ноябре. За это время будут восстановлены и тротуары. А на участке дороги от улицы Измайловской до Лукьяновича демонтируют асфальтное покрытие. Его заменят по обеим сторонам проезжей части в районе остановочных пунктов общественного транспорта.

Когда закончат ремонт дороги на Немиге и Измайловской?-4

Александр Синевич, заместитель директора «Ремавтодора» Советского района:
По улице Измайловской ведется замена газового оборудования, камеры, врезка, замена труб. Наше предприятие занимается благоустройством: отсыпка оснований и укладка асфальтобетона проезжай части.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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