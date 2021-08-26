Когда закончат ремонт дороги на Немиге и Измайловской?

На улице Немига реконструируют теплотрассу. Здесь производят замену четырех труб на расстоянии около 300 метров. Завершить работы планируют в ноябре. За это время будут восстановлены и тротуары. А на участке дороги от улицы Измайловской до Лукьяновича демонтируют асфальтное покрытие. Его заменят по обеим сторонам проезжей части в районе остановочных пунктов общественного транспорта.