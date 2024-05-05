Лукашенко: коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле

По традиции радость праздника Пасхи с белорусами разделяет Президент. Александра Лукашенко встречали сегодня, 5 мая, в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции радость праздника Пасхи с белорусами разделяет Президент. Александра Лукашенко встречали сегодня, 5 мая, в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко высказал надежду на то, что с течением времени все разногласия будут позади, вернутся мир и взаимопонимание. Белорусов же глава государства ориентировал на сбережение внутреннего согласия в непростой период смены поколений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в это время вспоминаем и молимся о мире. Это, наверное, главное. Если мира не будет, то и здоровье не надо, образование не надо, вообще человеку ничего не надо, если нет мира. Мира с собой в ваших душах и сердцах. Если нет мира в семье, если нет мира, в конце концов, в государстве. Мы это очень серьезно и остро осознали теперь. Когда воины шли где-то там, далеко, на Ближнем Востоке, в Азии, может быть и подальше от нас, мы все думали: это где-то там. А сегодня война пришла к очень близкому для нас, родному народу в дом. Это уже вот здесь, как я говорю, за забором, у нашего порога. Еще раз повторю: мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу, и мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники. Но коль время выбрало нас, никуда от этого не денешься, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле. Величайшая задача для нашего поколения.
Нам очень важно не разорвать те традиции, которые мы создавали с вами. Чтобы наши дети не отбросили все то, что мы создали. Не потому, что мы уцепились и держимся за старое, и что это старое обязательно нужно детям. Нет, не поэтому. А потому, что тот, кто рвал нить поколений, обязательно порождал смуту как минимум. Максимум – войну. Мы вобрали в себя все то, что создали наши отцы и деды. Поэтому мы выстояли. Когда это в каком-то государстве разрывалось – обязательно смута. И этим всегда есть много желающих воспользоваться. Поэтому очень хотелось бы, чтобы при этом непростом процессе смены поколений мы сохранили все лучшее, что было создано на нашей земле.