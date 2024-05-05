Лукашенко: коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в это время вспоминаем и молимся о мире. Это, наверное, главное. Если мира не будет, то и здоровье не надо, образование не надо, вообще человеку ничего не надо, если нет мира. Мира с собой в ваших душах и сердцах. Если нет мира в семье, если нет мира, в конце концов, в государстве. Мы это очень серьезно и остро осознали теперь. Когда воины шли где-то там, далеко, на Ближнем Востоке, в Азии, может быть и подальше от нас, мы все думали: это где-то там. А сегодня война пришла к очень близкому для нас, родному народу в дом. Это уже вот здесь, как я говорю, за забором, у нашего порога. Еще раз повторю: мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу, и мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники. Но коль время выбрало нас, никуда от этого не денешься, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле. Величайшая задача для нашего поколения.