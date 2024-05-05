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Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?

05 мая 2024 10:45
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Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».

Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?-1

Количество медикаментов, доставляемых в партизанские соединения, исчислялось тоннами, всевозможные виды аптечек разной комплектации – от индивидуальных до групповых и врачебных – поступают по назначению тысячами. Предварительно тщательно прорабатывается их состав, в большие комплекты включается справочная литература – пособия для военно-полевых хирургов, санинструкторов и санитаров.

Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?-4

Николай Шумин, заведующий музеем истории Белорусского государственного медицинского университета:
Была разработана индивидуальная аптечка, которая выдавалась каждому участнику спецгруппы, направляемого на оккупированную территорию. Аптечка № 1 выдавалась группе 5-7 человек, в первую очередь она была направлена на работу санинструкторов. Аптечка № 2 направлена на работу фельдшеров и медсестер. Аптечка № 4 использовалась в работе врачей. Была еще аптечка № 5, которая отправлялась самолетом, и ее вес было около 12 килограмм. Там был перевязочный материал, вакцины, хирургический инструмент, другие медпрепараты. Были еще спецпосылки по заказу партизанских отрядов.

Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?-7

Но помимо медикаментозной поддержки, нужно обеспечить народных мстителей Беларуси и медперсоналом. Инсаров разыскивал эвакуированных из БССР специалистов, призывал врачей, фельдшеров, медсестер, студентов медвузов, руководил их подготовкой и последующей доставкой на оккупированные территории. Медслужбу партизанских бригад в 67 % случаев возглавляли врачи, ранее служившие в Красной армии. Теперь лесную медицину старались организовать не по стихийным законам военного времени, а по протоколу.

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# Великая Отечественная война # общество

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