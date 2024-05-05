Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».

Количество медикаментов, доставляемых в партизанские соединения, исчислялось тоннами, всевозможные виды аптечек разной комплектации – от индивидуальных до групповых и врачебных – поступают по назначению тысячами. Предварительно тщательно прорабатывается их состав, в большие комплекты включается справочная литература – пособия для военно-полевых хирургов, санинструкторов и санитаров.