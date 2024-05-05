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Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше

05 мая 2024 11:01
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По традиции радость праздника Пасхи с белорусами разделяет Президент. Александра Лукашенко встречали сегодня, 5 мая, в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше-1

Глава государства зажег пасхальную свечу вместе с игуменьей Сусанной, настоятельницей монастыря. Он один из самых древних в нашей стране – расположился на берегу Днепра. Президент в своем обращении к верующим подчеркнул символизм этого, ведь издревле мощная река объединяла три славянских народа: белорусов, русских и украинцев.

Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше-4

Александр Лукашенко высказал надежду на то, что с течением времени все разногласия будут позади, вернутся мир и взаимопонимание.

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко

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