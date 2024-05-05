Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше

По традиции радость праздника Пасхи с белорусами разделяет Президент. Александра Лукашенко встречали сегодня, 5 мая, в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства зажег пасхальную свечу вместе с игуменьей Сусанной, настоятельницей монастыря. Он один из самых древних в нашей стране – расположился на берегу Днепра. Президент в своем обращении к верующим подчеркнул символизм этого, ведь издревле мощная река объединяла три славянских народа: белорусов, русских и украинцев.