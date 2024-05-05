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Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

05 мая 2024 07:42
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Праздник Пасхи связывает людей истинными христианскими ценностями. Мира, согласия и крепкого здоровья православным христианам Беларуси пожелал в этот светлый день Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних. Вместе со Святым Христовым Воскресением возрождается и просыпается весна, сердца верующих наполняются гармонией и спокойствием. Сегодня колокольный звон Православной Церкви символизирует торжество на нашей земле истинных ценностей христианства, которые сближают поколения, выступают основой единства белорусского народа.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко

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