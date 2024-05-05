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«Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм

05 мая 2024 11:07
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По традиции радость праздника Пасхи с белорусами разделяет Президент. Александра Лукашенко встречали сегодня, 5 мая, в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот, кто рвал нить поколений, всегда порождал как минимум смуту. И если время выбрало нас, мы должны сберечь мир и покой.  Об этом, как и о важности традиций, духовных скреп сегодня говорил Президент, приветствуя своих земляков.

По личному признанию, Александр Лукашенко считает сегодняшний праздник важнейшим и самым долгожданным. В этот день принято быть дома, в кругу близких людей. В случае с Президентом масштаб, конечно, больше. Поэтому прямо у входа в храм Александра Лукашенко обступили жители Орши.

«Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

Александр Лукашенко:
Хоть я и родился здесь, на том берегу, я так, подъезжая сюда, матушке говорю, что я очень редко бывал на этой стороне, больше там. Ну чего там – малышом. И, подъезжая сюда, я заметил, что не совсем бедные люди живут. Или просто аккуратненькие. Домишки у вас такие, домики приличные. Может быть, к приезду моему на участочках у вас идеальный порядок. Я даже позавидовал. Орша для меня такой близкий, теплый город.

«Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм-4

По традиции Президент сделал прихожанам храма и послушникам монастыря подарок, в ответ ему презентовали икону Александра Невского – его небесного заступника.

Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше – подробности.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко

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