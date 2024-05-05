«Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм

По традиции радость праздника Пасхи с белорусами разделяет Президент. Александра Лукашенко встречали сегодня, 5 мая, в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тот, кто рвал нить поколений, всегда порождал как минимум смуту. И если время выбрало нас, мы должны сберечь мир и покой. Об этом, как и о важности традиций, духовных скреп сегодня говорил Президент, приветствуя своих земляков.
По личному признанию, Александр Лукашенко считает сегодняшний праздник важнейшим и самым долгожданным. В этот день принято быть дома, в кругу близких людей. В случае с Президентом масштаб, конечно, больше. Поэтому прямо у входа в храм Александра Лукашенко обступили жители Орши.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Христос Воскрес!
– Воистину Воскрес!
Александр Лукашенко:
Хоть я и родился здесь, на том берегу, я так, подъезжая сюда, матушке говорю, что я очень редко бывал на этой стороне, больше там. Ну чего там – малышом. И, подъезжая сюда, я заметил, что не совсем бедные люди живут. Или просто аккуратненькие. Домишки у вас такие, домики приличные. Может быть, к приезду моему на участочках у вас идеальный порядок. Я даже позавидовал. Орша для меня такой близкий, теплый город.
По традиции Президент сделал прихожанам храма и послушникам монастыря подарок, в ответ ему презентовали икону Александра Невского – его небесного заступника.
Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше – подробности.