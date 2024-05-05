«Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм

По традиции радость праздника Пасхи с белорусами разделяет Президент. Александра Лукашенко встречали сегодня, 5 мая, в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот, кто рвал нить поколений, всегда порождал как минимум смуту. И если время выбрало нас, мы должны сберечь мир и покой. Об этом, как и о важности традиций, духовных скреп сегодня говорил Президент, приветствуя своих земляков.

По личному признанию, Александр Лукашенко считает сегодняшний праздник важнейшим и самым долгожданным. В этот день принято быть дома, в кругу близких людей. В случае с Президентом масштаб, конечно, больше. Поэтому прямо у входа в храм Александра Лукашенко обступили жители Орши.