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Врио замгубернатора Курской области ушел с должности

21 апреля 2025 12:09
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Константин Поляков покинул пост заместителя губернатора Курской области по своему желанию. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил Александр Хинштейн, Поляков написал соответствующее заявление о расторжении контракта.

Врио замгубернатора Курской области ушел с должности-1

Фото: pinterest

В своем Telegram-канале Поляков уточнил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы, но не стал разглашать подробности.

# Россия # Международная политика

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