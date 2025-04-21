Врио замгубернатора Курской области ушел с должности

Константин Поляков покинул пост заместителя губернатора Курской области по своему желанию. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщил Александр Хинштейн, Поляков написал соответствующее заявление о расторжении контракта.
Константин Поляков покинул пост заместителя губернатора Курской области по своему желанию. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщил Александр Хинштейн, Поляков написал соответствующее заявление о расторжении контракта.
Фото: pinterest
В своем Telegram-канале Поляков уточнил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы, но не стал разглашать подробности.