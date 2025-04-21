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Хоккеисты минского «Динамо» завершили выступление на Кубке Гагарина

21 апреля 2025 11:25
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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Трактору» в серии второго раунда Кубка Гагарина, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Пятый поединок состоялся в Челябинске. В дебютной трети обе команды оставили свои ворота на замке. После второго отрезка цифры на табло не изменились. В начале заключительной 20-минутки хозяева вышли вперед, а совсем скоро преимущество упрочили. На экваторе периода отставание «зубров» сократил Илья Усов, однако эта шайба осталась единственной в исполнении наших парней. Тогда как оппоненты за 10 секунд до финальной сирены еще раз поразили пустые ворота «Динамо». Победа осталась за «Трактором» – 3:1 в матче и 4:1 в серии. Подопечные Дмитрия Квартальнова выбыли из плей-офф на стадии четвертьфинала.

# Хоккей

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