Хоккеисты минского «Динамо» завершили выступление на Кубке Гагарина

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Трактору» в серии второго раунда Кубка Гагарина, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Пятый поединок состоялся в Челябинске. В дебютной трети обе команды оставили свои ворота на замке. После второго отрезка цифры на табло не изменились. В начале заключительной 20-минутки хозяева вышли вперед, а совсем скоро преимущество упрочили. На экваторе периода отставание «зубров» сократил Илья Усов, однако эта шайба осталась единственной в исполнении наших парней. Тогда как оппоненты за 10 секунд до финальной сирены еще раз поразили пустые ворота «Динамо». Победа осталась за «Трактором» – 3:1 в матче и 4:1 в серии. Подопечные Дмитрия Квартальнова выбыли из плей-офф на стадии четвертьфинала.