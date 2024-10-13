Лукашенко: климат стал мягче – давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами

Как покажет себя царица полей в 2024 году, итоги уже близко. По последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси намолочено более полутора миллионов тонн кукурузного зерна. В лидерах Минская, Брестская и Гродненская области. Более скромный результат в Гомельской, Могилевской и Витебской. Аграрии ожидают, что общий намолот превысит 2 миллиона тонн. А всего будет собрано более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги полевых работ на неделе подвели в Гомельской области. В Корме отметили областные «Дожинки». Глава государства приехал лично поздравить хлеборобов. Результаты их труда знают не только в Беларуси, но и далеко за пределами.