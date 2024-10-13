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Лукашенко: климат стал мягче – давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами

13 октября 2024 18:05
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Как покажет себя царица полей в 2024 году, итоги уже близко. По последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси намолочено более полутора миллионов тонн кукурузного зерна. В лидерах Минская, Брестская и Гродненская области. Более скромный результат в Гомельской, Могилевской и Витебской. Аграрии ожидают, что общий намолот превысит 2 миллиона тонн. А всего будет собрано более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги полевых работ на неделе подвели в Гомельской области. В Корме отметили областные «Дожинки». Глава государства приехал лично поздравить хлеборобов. Результаты их труда знают не только в Беларуси, но и далеко за пределами.

Лукашенко: климат стал мягче – давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами-2

Так, больше половины местной продукции идет на внешние рынки. В 2023 году экспорт товаров и услуг составил 4 миллиарда долларов. Карта поставок включает 70 стран. Основные рынки – Россия, ЕАЭС, Китай. Гомельщина за последние несколько десятков лет сделала настоящий рывок в развитии. Хотя на регионе отдельные деятели ставили крест. В первую очередь, это связано с последствиями чернобыльской аварии. Юг Беларуси, считай, оказался в эпицентре катастрофы. Но благодаря общим усилиям и характеру местных жителей, что особо отметит глава государства, Гомельщина практически полностью вернулась к полноценной жизни.

Лукашенко: «Мы нужны, может быть, кому-то только на коленях, в лаптях и под плеткой. Как когда-то было». Подробности.

Лукашенко: климат стал мягче – давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами-4

На данный момент реализовано 6 программ по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. В сельхозоборот возвращено около миллиона гектаров земли, в лесной фонд – полмиллиона. Но нет предела совершенству. Уже в ближайшую пятилетку регион ждут изменения, которые будут реализовывать через две глобальные инициативы – развитие Полесья и усиленную чернобыльскую программу. Но Президент сделал акцент, что подключиться к работе должны и жители. Даже если это будут просто предложения – к ним обязательно прислушаются.

Лукашенко: климат стал мягче – давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность. Надо производить то, что другие в силу природных условий не могут. И то, на что имеется спрос.

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# Сельское хозяйство # Александр Лукашенко

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