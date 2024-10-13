В каких случаях будут сбивать беспилотники – комментарий представителя Минобороны

Ольга Коршун: Как будет приниматься решение, что в отношении этого летательного аппарата должно быть применено оружие или спецсредства?

На неделе в Беларуси изменили указ о полетах авиамоделей и беспилотников. Согласно изменениям право на применение физической силы, оружия и спецсредств в отношении дронов получили сотрудники некоторых военизированных организаций.

Ростислав Давидюк:

Изменения вступили в силу буквально 9 октября. Но данная работа Министерством обороны проводилась уже несколько лет. И буквально в прошлом году было принято решение о разработке инструкции о порядке взаимодействия с должностными лицами по противодействию полетам малой авиации, то есть сверхлегких аппаратов, авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов. Единственное, что скажу, что с учетом сведений, которые содержатся в этой инструкции, разглашать детальную информацию не представляется возможным. Вместе с тем заверю, что данная инструкция направлена в заинтересованные органы, в том числе МВД, иные силовые структуры. И взаимодействие с установленным алгоритмом данной инструкции осуществляется в настоящее время. И я, в принципе, на практике вижу, как ежедневно она используется.

Ольга Коршун:

То есть не будет такого, что мы видим какой-то беспилотник, например, в нашем небе и по нему сразу открывают огонь? Все будет изучаться, да?

Ростислав Давидюк:

Инициировать беспилотный летательный аппарат мгновенно, то есть определить его принадлежность, законно он выполняет данный полет или нет, не представляется возможным. И нами, насколько можно, сокращено данное время реагирования, то есть с использованием средств связи уточняется у центра единой системы организации воздушного движения о правомерности выполнения полета данным беспилотным летательным аппаратом в исследуемом районе.