«Нужно ускоряться». Президент призвал Гомельщину не останавливаться на достигнутом

Лукашенко: политики на Чернобыльской аварии себе авторитет создавали, ни разу не бывая на этих землях! Подробности.

К переменам подталкивает и природа. Климат меняется, что открывает новые возможности. Например, выращивание более южных культур, таких как виноград, персики и арбузы. Сегодня это нужно не только белорусам, востребовано и на внешних рынках. Возможность нужно использовать, об этом Президент говорил неоднократно. Также Александр Лукашенко напомнил, что именно благодаря инициативе Гомельской области сегодня страна обеспечена луком и не закупает его за рубежом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гомельщина сегодня успешно занимается выращиванием фруктов, овощей, ягод. Производит масштабы всей страны до 45 % овощного горошка, четверть объема лука и почти 100 % спаржевой фасоли. Работа, конечно, ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Нельзя отстать, я же говорил, отстанем, остановимся, не дай бог, затопчут те, кто следом идут. А еще в области необходима устойчивость в результатах, в эффективности работы. Вы не должны колебаться снизу доверху. Надо научиться в любой сезон при любых условиях получать надои, привесы, урожайность на уровне выше средних по стране. Без спадов и провалов. Это задача в том числе и нашей науки.

Реализовывать потенциал Гомельского региона будут посредством двух программ параллельно: чернобыльской и развития Полесья. Однако и сами жители должны принять участие, чтобы сделать малую родину еще более красивой и цветущей.

То же касается высадки леса. Александр Лукашенко напомнил о последствиях летнего урагана. Наибольший ущерб был нанесен и по Гомельскому региону.