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В Минобороны рассказали, как быстро можно получить разрешение на полёт беспилотника

13 октября 2024 16:56
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Как быстро можно получить разрешение на полет беспилотника? Рассказал представитель Минобороны.

В Минобороны рассказали, как быстро можно получить разрешение на полёт беспилотника -2

Ростислав Давидюк, начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Беларуси:
Заявку на использование воздушного пространства необходимо подать не позднее чем за два часа до самого использования воздушного пространства. И на всей территории Беларуси существуют районы, организация полетов в которых требует дополнительной проработки: это получение дополнительного разрешения уже на использование воздушного пространства в запретных зонах.

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# Беспилотники # Вооруженные силы Республики Беларусь

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