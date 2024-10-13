В Минобороны рассказали, как быстро можно получить разрешение на полёт беспилотника

Как быстро можно получить разрешение на полет беспилотника? Рассказал представитель Минобороны.
Как быстро можно получить разрешение на полет беспилотника? Рассказал представитель Минобороны.
Ростислав Давидюк, начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Беларуси:
Заявку на использование воздушного пространства необходимо подать не позднее чем за два часа до самого использования воздушного пространства. И на всей территории Беларуси существуют районы, организация полетов в которых требует дополнительной проработки: это получение дополнительного разрешения уже на использование воздушного пространства в запретных зонах.
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