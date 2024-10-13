В Минобороны рассказали, как быстро можно получить разрешение на полёт беспилотника

Ростислав Давидюк, начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Беларуси:

Заявку на использование воздушного пространства необходимо подать не позднее чем за два часа до самого использования воздушного пространства. И на всей территории Беларуси существуют районы, организация полетов в которых требует дополнительной проработки: это получение дополнительного разрешения уже на использование воздушного пространства в запретных зонах.

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