МАРТ планирует поднять статус сельскохозяйственных ярмарок – что изменится?
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли обеспокоились судьбой сельхозярмарок. По мнению экспертов, отдельные продавцы ведут себя не совсем корректно. Обычную торговлю, причем импортным товаром, они маскируют под ярмарки, что негативно сказывается на имидже последних и подрывает всякий смысл таких мероприятий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе завершилось общественное обсуждение поправок в законодательство, которые должны изменить правила игры на этом рынке и лишних исключить из этих торговых рядов.
Ярморочные правила изучила Галина Буро.
Сорта, знания и технологии – все это Алексей Михальский нарабатывал годами. Уже на 5 курсе, будучи студентом агрономического факультета Гродненского аграрного вуза, экспериментировал с яблоневым садом. Начинал с чуть более полусотни деревьев, постепенно расширялся, учился, как у белорусских фермеров, так и у зарубежных. Теперь в его собственном питомнике несколько тысяч видов саженцев, не только плодовых, но и декоративных.
Алексей Михальский, основатель питомника:
У нас есть и белорусские сорта, и европейские для именно приусадебных участков, и также есть сорта, которые известны еще с советского периода, то есть тоже любят ностальгию эту.
Но чтобы деревья оправдывали ожидания, фермер подчеркивает, нужен уход. Он научит.
Сезон агрошопинга в разгаре при любой погоде. Время запастись на зиму плодоовощной продукцией. И здесь основной акцент на свое, белорусское. Помидорно-огуречный рай в середине октября на прилавке Иосифа Высоцкого. Все из личной теплицы.
Иосиф Высоцкий, владелец личного подсобного хозяйства:
Продукцию производим в деревне, деревня Пруды, Озерский сельский совет. Выращиваем, привозим на рынок Скидельский, а вот по осени торгуем на ярмарке. На ярмарке больше реализация, больше объемы продаж.
Только в Гродненской области этой осенью запланировано около 80 сельхозкирмашей. Ведь они прямо в яблочко. В 2023 году с прилавков ярмарок в личные закрома жителей региона отправилось 19 тонн овощей, около трети – это, конечно, второй хлеб – картофель. К тому же продавцы за качество товара ручаются и словом, и документами – это обязательное требование. А покупатели голосуют рублем за незыблемое правило: цены должны быть привлекательными.
Разобраться детально в этом вопросе решили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Да, случаи нарушений фиксируются, но нельзя сказать, что они носят массовый характер. Тем не менее на основе анализа специалисты подготовили изменения в законодательство о правилах проведения и согласования ярмарок. Помимо перевода юридических процедур в электронный формат, предусмотрены дополнительные требования к организаторам ярмарок, количеству участников, а также больше «своего», а не заграничного.
Ирина Шпак, заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания – начальник отдела методологии МАРТ Беларуси:
Для того чтобы предоставить и создать дополнительные условия для местных производителей, для белорусских производителей, предусматривается обязанность организатора ярмарки предусматривать места для продажи товаров на ярмарке именно для местных производителей. Дополнительно еще, в целях разграничения обычной, скажем так, развозной-разносной торговли с ярмарками, предусмотрено требование, которое предусматривает, что количество участников на ярмарке должно быть не менее пяти, ну, скажем так, участников, юридических лиц, физических лиц либо индивидуальных предпринимателей.
Подробности в видео.