Лукашенко: политики на Чернобыльской аварии себе авторитет создавали, ни разу не бывая на этих землях!

К празднику населенный пункт преобразился, теперь задача куда масштабнее: за пятилетку изменить весь регион. Параллельно с программой развития Полесья, о возрождении которой договорились ранее на полях Брестчины, усилят и чернобыльскую программу. Хотя, как отметил глава государства, это название изжило себя.

Тогда мы впервые увидели мирный атом с другой стороны, но что делать, никто не знал. Алгоритма действий не существовало. Нам настоятельно рекомендовали оставить загрязненные территории, забыть свои корни. Однако принято было противоположное решение. Которое, как показало время, оказалось верным.

Сегодня Гомельская область не та, что несколько десятилетий назад. Это высокоразвитый агропромышленный регион с большим туристическим потенциалом, который однако мы могли потерять, к чему нас активно подталкивали после крупнейшей техногенной катастрофы XX века – аварии на Чернобыльской АЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работа была проделана колоссальная. Реализовано шесть масштабных государственных программ, в рамках которых на ликвидацию последствий аварии за эти годы направлено, вдумайтесь, более 23 миллиардов долларов бюджетных средств и примерно столько же внебюджетных. Мы возвратили в сельскохозяйственный оборот около миллиона гектаров земли. И полмиллиона гектаров – в лесной фонд. Я исхожу из того, что вашу продукцию со свистом покупают на всех международных рынках и относятся скурпулезнейшим образом. И ни разу не нашли причин, чтобы отказать.

Это для меня важнейший фактор, что мы тогда поступили правильно и люди здесь живут. Исходя из сложившейся ситуации, кому мы надо были? Где тысячи людей было трудоустроить? Где нормальная была бы жизнь? Кто были бы вы, если бы вас мы тогда оторвали от ваших корней? Была еще сложность в том, что уже отрывать-то начали.

Политики бегали и на Чернобыльской аварии себе авторитет создавали. Ни разу не бывая на этих чернобыльских землях. И люди были напуганы, как я уже сказал. И самое сложное было – развернуть этот корабль в обратном направлении. Мы с вами сделали. Вы это сделали.

Но я благодарен вам за то, что вы меня тогда услышали и не сбежали. Что вы остались в своих домах. И мы будем делать все, чтобы вы никогда не упрекнули мое поколение в том, что мы вам уделили мало внимания. Это главная моя задача.