«Что задумал Лукашенко?» Как на Послание Президента отреагировали журналисты

Новости Беларуси. Традиционное послание Александра Лукашенко народу и парламенту в топе информационных лент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форматом предусматривалось не только выступление главы государства, но и его ответы на вопросы из зала. Прозвучало их 15. Тематика обширная от отправки наших срочников на чужую территорию до празднования Дня отца в Беларуси. Представители прессы задавали вопросы и освещали политическое событие в самом зале. Обо всем подробнее в материале Вероники Кудринецкой.

Глава государства зачитал ежегодное Послание к белорусскому народу и Национальному собранию во Дворце Республики. В мероприятии приняли участие депутаты, сенаторы, высшие должностные лица и представители СМИ. Всего 2 500 человек.

Аккредитованные представители прессы в Минске задавали вопросы и освещали политическое событие в самом зале. В том числе съемочная группа нашего телеканала. Остальные работают на местах. Журналисты ловят каждое слово, в прямом смысле конспектируют и обсуждают с экспертами. Ведь за словами Президента – стратегия развития страны на ближайшее время.

Информационные сайты соревнуются между собой за право первыми рассказать о самых громких заявлениях Александра Лукашенко. Главные тезисы из выступления Первого становятся заголовками первых полос. По следам послания Президента работают и корреспонденты регионального телевидения.

Олег Сентюров, специальный корреспондент телерадиокомпании «Гомель»:

Услышал все послания, которые говорил Президент, и сейчас едем поинтересоваться мнением людей на предприятии «Гомельстекло».

Сегодня, когда в отношении Беларуси развернута информационная война, журналистам важно оставаться с холодной головой и горячим сердцем. Послание Президента для представителей четвертой власти не монолог, а диалоговая площадка. Ведь где, как ни здесь, можно услышать самые актуальные для страны вопросы и тут же получить на них ответы. Темы на любой вкус: от экономики и санкций до Конституции и медицины. Послания белорусского Президента всегда задают информационный тренд и в отечественных, и в мировых СМИ.

Ольга Коновалова, главный редактор отдела подготовки ТВ-программ телерадиокомпании «Гомель»:

Безусловно, нам очень важно услышать о развитии экономики, о наших региональных проектах. Сразу оперативно будем давать задания корреспондентам, отправлять на места и сразу будем думать о том, какие темы станут центральными в итоговой программе, о том, кто будет героем сюжетов. И будем формировать повестку на ближайшее время. Сегодня прямой эфир смотрели миллионы и не только в Беларуси. Уже завтра послание разойдется на цитаты и в интернете, и в газетах.

Юрий Прокопенко, главный редактор издания «Вестник Могилева»:

Разговор будет длительный, наверняка информативный, контролируйте ситуацию, следите за информагентствами и максимальный репост старайтесь делать. Юрий Прокопенко – главный редактор «Могилевского Вестника» ставит задачи перед коллективом редакции. Их издание уже давно вышло за рамки печати. Теперь их можно не только читать, но и смотреть, и слушать.

Мария Гришаева, заместитель главного редактора издания «Вестник Могилева»:

Мы активно работаем в социальных сетях, развиваем свой сайт, занимаемся созданием видеоконтента. И вот, сегодня, в такой волнительный для белорусов день, журналисты «Вестника Могилева» стараются оперативно объективно преподнести информацию, поделиться тезисами важного политического события со всеми могилевчанами.

Послание Президента озвучено. Как всегда, говорил много и по делу. Больше трех с половиной часов, но это не рекорд. Безусловно, это Послание разберут на цитаты не только СМИ Беларуси, но и западные. Однако пока заявление главы государства не комментируют, очевидно, не зная, как на это реагировать, журналисты лишь эмоционально пересказывают то, что услышали. Судя по заголовкам в интернете, украинские СМИ особенно волнует вопрос о том, сколько Лукашенко пробудет у власти.

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