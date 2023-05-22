Жемчужина неоклассицизма. Чем уникальна Белая дача в Лошице?

Вероника Макаревич, ведущая:

Карету мне, карету. Именно так начиналось майское утро прекрасных дам и галантных кавалеров – жильцов легендарной Белой дачи. В начале ХХ века в живописной усадьбе кипела жизнь. Какие тайны скрываются за этими белоснежными стенами? Познакомимся с памятником ушедшей эпохи прямо сейчас. Миссис инкогнито. На берегах Лошицы в Курасовщине возвышается Белая дача. Жемчужина неоклассицизма. Про «белоснежную даму» 1912 года мало кто знает. Между тем, после реставрации она расцвела и спешит познакомиться с минчанами. История этого места полна тайн и загадок...

Елена Алинская, экскурсовод:

Мы находимся возле нашей Белой дачи. Украшение Минска в районе Курасовщины. Впервые упоминается это место в конце XVI века от имени Яна Кураша, который и владел этой землей. Возможно, так когда-то называлась деревня, которая здесь находилась. Есть и другое предположение, что эта дача принадлежала нашему минскому меценату, под руководством которого создавалась наша железная дорога, это Ададуров. Предполагается, что в годы Русско-японской войны он даже отдал это помещение под военный госпиталь. Но это тоже легенда. Точки над «i» расставили архивы. Описание земли за 1910 год утверждает, что глубокая окраина Минска с ветхим домом принадлежала Валентине Молодецкой. В 1911-м заливные луга выкупает кандидат природоведческих наук – Моисей Рогов. Именно он отдает в городскую думу проект одноэтажного каменного здания с башенкой. И через год родилась изумительная вилла, куда приезжали нарядные гости и любовались просторами в тени зонтиков. Елена Алинская:

Очень интересное архитектурное решение. Она имеет сложную симметричную конфигурацию. Ее украшает наша 8-гранная башня и очень интересные стены. Обратите внимание, по периметру идет оформление рустом. Здесь находятся сухарики на карнизе, по стене идут красивые лепные розетки, которые придают ей какую-то легкость, торжественность.

Советы остановили «дольче виту». Здесь прописалась сельскохозяйственная школа, экспериментальная площадка института почвоведения и агрохимии. Во время войны находился немецкий штаб, а после спортивная база «Динамо». Многое увидела за свои годы Белая дача. И не однажды становилась музой. Елена Алинская:

Именно на этой даче (представьте волшебную, красивую атмосферу) творил наш маэстро Витольд Бялыницкий-Бируля. Здесь он писал свою картину «Минск в цветах». Главный архитектор проекта Алексей Быковский доволен своим детищем. Тот случай, когда звезды сошлись. Неравнодушный заказчик – бизнесмен Магомед Магомедов – захотел вернуть исторический облик. В результате химико-физических исследований добрались до первого слоя и установили родной колор. Дача всегда была белоснежной, как зефир.

Алексей Быковский, архитектор:

За этой синей пленкой располагается витраж, который сейчас закрывает лестницу в подвальную часть здания, вместо лестницы в подвал размещалась изначально оранжерея. Легенды, которые до нас дошли, гласят, что вместо оранжереи этот проем внутри здания использовался как гараж для автомобиля хозяев дачи. Основой для реставрации стали обмеры, которые сохранились в архивах за 1976-й год. В 80-е были пробы реконструкции. Тогда достроили модерновый второй этаж, что было не к лицу классической даме. С 90-х памятник стоял заброшенным. До и после – оценим Ренессанс вместе. Алексей Быковский:

Был демонтирован второй этаж. Добавили две террасы, которые были в изначальном проекте. Крыльцо на входе с видом на парк. Там у нас условный главный вход, а здесь условный черный вход. Когда мы начали разбираться с планировочными решениями, мы поняли, для чего эта кукушка была сделана, все очень просто – это вход в башню с внутренней лестницы. Провинциальный дух для меня весь вот в этой кукушке. Обзорная площадка имеет место быть, неплохое место делать предложение своей девушке. За три года Белая дача для Александра Лащенко стала родным домом. В нее он вложил всю душу. По миллиметру расчищал аутентичную лепнину и приводил в чувства арочные окна. Во время демонтажа находил в стенах и полах гильзы. Вместе с бригадиром мы заглянули в закулисье и узнали любопытные факты...

Александр Лащенко, бригадир:

Местный житель рассказывал, что еще в старину вот здесь был заезд, приезжали здесь кареты, когда была свадьба, сюда вот заезжали кареты. Мы когда делали демонтаж, в этом уголке стояла печка, потом от нее шел дымоход, на чердаке были дымоходы, а женщина мне еще рассказывала, она ходила сюда в садик. Здесь была кухня. Здесь раньше детки занимались, с игрушками гуляли.

А вот здесь детки спали, здесь была их опочивальня. Кирпич как был, так и остался, потому что кирпич старинный, каленый, его не убить, на совесть строили. Премьера запланирована на конец мая – начало лета. Внутри все подготовят под чистовую отделку. Интерьеры в стиле ушедшей эпохи, с гостиными и музыкальным салоном, пока на паузе. Но продолжение следует.