«Врач – это всегда востребованная профессия». Какие сферы работы в тренде у белорусской молодёжи?
Специалисты провели анализ рынка труда и выяснили, какие вакансии востребованы больше всего в столице. Самыми популярными оказались рабочие специальности, работники сферы медицины, образования и строительства. Пообщались с будущими абитуриентами и узнали, ориентируются ли они на спрос и какие профессии в тренде у молодежи.
Ксения Андриенко, учащаяся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:
По моему мнению, врач – это всегда востребованная профессия. Врачи нужны всегда, везде, в любые времена. Сначала хотела на стоматологический факультет, потом захотела на лечебный, потом – хирургом стать. Планировала на пластическую хирургию именно.
Дарья Мажуга, учащаяся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:
Я смотрю различные научные передачи, читаю статьи, энциклопедии. Мы с родителями посоветовались, обсудили разные моменты, и я поняла, что медицина – это то, что я хочу в дальнейшем углубленно изучать.
Кроме хирургии среди абитуриентов популярностью пользуются и специальности других направлений лечебного факультета. К примеру, 11-классница Дарья выбрала для себя тесно связанное с химией направление.
Дарья Ильюшенко, учащаяся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:
Интерес к химии у меня возник давно, еще в начальной школе. У меня прабабушка была заслуженным учителем. И я забирала ее книги, записи, разбиралась в них, вчитывалась, переписывала реакции. Естественно, ничего там не понимала, но мне это очень нравилось. Для меня химия была сродни магии. В роли врача себя пока что не вижу. И я решила совместить два этих направления в химии лекарственных соединений.
Интересно, что некоторые абитуриенты еще с детства питают интерес к своей будущей профессии. Так, Максим уже более 11 лет изучает свою будущую специальность и даже участвовал в международном проекте. Его разработка – это робот, который может самостоятельно объезжать объекты с разных сторон.
Максим Романовский учащийся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:
Международная олимпиада роботов – второе место. Еще до того как пошел в школу, начал увлекаться компьютерами, а потом мама завела меня на кружки. Например, в гимназии есть кружок по робототехнике. На них я понял, что это мое призвание.
Стоит отметить, что большой интерес у абитуриентов и к правоохранительным профессиям. Кто-то уже несколько лет усиленно изучает школьные дисциплины, чтобы поступить в МВД.
Денис Бондаренок, учащийся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:
Я с 9 класса на повышенном уровне начал изучать обществоведение. Планирую поступать на факультет милиции общественной безопасности.
Стоит помнить, что в 2023 году немного изменился подход к выпускным экзаменам. Школьники сдают экзамены в мае – и результаты могут использовать для поступления. Такую систему оценили опытные педагоги.
Анастасия Семенова, учитель математики ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:
Учителем математики я работаю уже более 20 лет. С этого года учащимся 11 классов надо сдавать выпускные экзамены в новом формате. Сертификаты централизованного экзамена приравниваются к сертификатам ЦТ и будут использоваться для поступления. Да, форма проведения выпускных экзаменов новая, но в плане работы остается все по-прежнему.
Также новый подход понравился и молодым педагогам. Введение централизованного экзамена только положительно скажется на результатах поступления.
Владимир Синдеев, учитель истории ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:
Система и подход не изменились, мы также занимаемся на учебных занятиях, а также на дополнительных и поддерживающих занятиях по истории Беларуси по подготовке к экзамену. В этом году работали в спокойной рабочей обстановке. Уверенность очень серьезная. Я думаю, что учащиеся, конечно же, справятся.
Все профессии, разумеется, важны, однако никто не отменял личностного фактора. Для психологического здоровья и комфорта всегда лучше выбирать то, что ближе тебе по душе. Спрос на вакансии может измениться в любое время, а вот талантливые работники будут востребованы всегда.