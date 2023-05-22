«Врач – это всегда востребованная профессия». Какие сферы работы в тренде у белорусской молодёжи?

Специалисты провели анализ рынка труда и выяснили, какие вакансии востребованы больше всего в столице. Самыми популярными оказались рабочие специальности, работники сферы медицины, образования и строительства. Пообщались с будущими абитуриентами и узнали, ориентируются ли они на спрос и какие профессии в тренде у молодежи.

Ксения Андриенко, учащаяся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

По моему мнению, врач – это всегда востребованная профессия. Врачи нужны всегда, везде, в любые времена. Сначала хотела на стоматологический факультет, потом захотела на лечебный, потом – хирургом стать. Планировала на пластическую хирургию именно.

Дарья Мажуга, учащаяся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Я смотрю различные научные передачи, читаю статьи, энциклопедии. Мы с родителями посоветовались, обсудили разные моменты, и я поняла, что медицина – это то, что я хочу в дальнейшем углубленно изучать. Кроме хирургии среди абитуриентов популярностью пользуются и специальности других направлений лечебного факультета. К примеру, 11-классница Дарья выбрала для себя тесно связанное с химией направление.

Дарья ﻿Ильюшенко, учащаяся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Интерес к химии у меня возник давно, еще в начальной школе. У меня прабабушка была заслуженным учителем. И я забирала ее книги, записи, разбиралась в них, вчитывалась, переписывала реакции. Естественно, ничего там не понимала, но мне это очень нравилось. Для меня химия была сродни магии. В роли врача себя пока что не вижу. И я решила совместить два этих направления в химии лекарственных соединений.

Интересно, что некоторые абитуриенты еще с детства питают интерес к своей будущей профессии. Так, Максим уже более 11 лет изучает свою будущую специальность и даже участвовал в международном проекте. Его разработка – это робот, который может самостоятельно объезжать объекты с разных сторон.

Максим Романовский учащийся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Международная олимпиада роботов – второе место. Еще до того как пошел в школу, начал увлекаться компьютерами, а потом мама завела меня на кружки. Например, в гимназии есть кружок по робототехнике. На них я понял, что это мое призвание.

Стоит отметить, что большой интерес у абитуриентов и к правоохранительным профессиям. Кто-то уже несколько лет усиленно изучает школьные дисциплины, чтобы поступить в МВД.

Денис ﻿Бондаренок, учащийся ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Я с 9 класса на повышенном уровне начал изучать обществоведение. Планирую поступать на факультет милиции общественной безопасности. Стоит помнить, что в 2023 году немного изменился подход к выпускным экзаменам. Школьники сдают экзамены в мае – и результаты могут использовать для поступления. Такую систему оценили опытные педагоги.

Анастасия Семенова, учитель математики ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Учителем математики я работаю уже более 20 лет. С этого года учащимся 11 классов надо сдавать выпускные экзамены в новом формате. Сертификаты централизованного экзамена приравниваются к сертификатам ЦТ и будут использоваться для поступления. Да, форма проведения выпускных экзаменов новая, но в плане работы остается все по-прежнему. Также новый подход понравился и молодым педагогам. Введение централизованного экзамена только положительно скажется на результатах поступления.

Владимир ﻿Синдеев, учитель истории ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Система и подход не изменились, мы также занимаемся на учебных занятиях, а также на дополнительных и поддерживающих занятиях по истории Беларуси по подготовке к экзамену. В этом году работали в спокойной рабочей обстановке. Уверенность очень серьезная. Я думаю, что учащиеся, конечно же, справятся.