Прыгать можно с 15 лет. Вот как в Беларуси обучают детей парашютному спорту

Вероника Макаревич, ведущая:

Сноубординг, руфинг, роуджампинг – список экстремальных увлечений можно перечислять очень долго. На что только не идет человек в погоне за адреналином. И в горящую избу войдет, и с головой нырнет в белоснежную пучину облаков. Прыжки с парашютом – самый романтичный и опасный вид спорта. Набираем высоту и, широко распахнув крылья, отдаемся во власть ветра. Суббота. Солнце. Прыжки с парашютом. Всего один шаг отделяет вас от самого захватывающего приключения в жизни. Прикоснуться к облакам, увидеть землю с высоты птичьего полета и поиграть с гравитацией отважится далеко не каждый.

Екатерина Барбарич, спортсмен Минского аэроклуба ДОСААФ:

Я пришла в парашютный спорт в 14 лет, я начала прыгать в 15 лет, занимаюсь уже 8-й сезон. Пришла, потому что очень хотела стать военным летчиком, и сейчас хочу. И папа мне в детстве сказал такую фразу, что если ты не умеешь прыгать с парашютом, то тебя не возьмут в летчики, через месяц я записалась в кружок. Травмы были, достижения тоже есть. Травмы были больше на начальном этапе, пока мы пересаживались на спортивный парашют. Каждый год участвуем в соревнованиях, побеждаем. Страшно, конечно.

Юрий Стефанович, начальник парашютной службы Минского аэроклуба ДОСААФ:

С 15 лет можно прыгать самостоятельно, в тандеме с инструктором можно с 8 лет. По статистике, авиационные виды спорта наименее опасные, потому что большое внимание уделяется безопасности. Это и контроль укладки парашютов, постепенное усложнение упражнений. На 4 000 прыжков в прошлом году было 2 травмы ноги.

Чувство невесомости и жажда адреналина. Парашютный спорт далек от романтики, высокая концентрация и сила духа – главные инструменты в борьбе с воздушной стихией. Скорость полета свыше 200 километров в час – испытание не для слабонервных. Юрий Стефанович:

Это была система ДОСААФ, которая готовила молодежь к службе в армии, там готовили водителей, парашютистов, летчиков. Такой массовый спорт был. Сейчас у нас в Беларуси сохранился бесплатный, бюджетный парашютный спорт, каждый год мы набираем ребят с 15 лет. В январе у нас набор, все клубы белорусские, это Витебский, Могилевский, Брестский, Бобруйский и Минский. Также еще и Гродненский аэроклуб есть. Отбираем молодежь, которые желают заниматься, они делают три прыжка, потом проходят специальную медицинскую комиссию. И тех, кто прошел медкомиссию, мы берем на программу обучения спортсменов. За первый год они должны выполнить 50 прыжков, за следующие 2-3 года выполняют разряд, где-то 400-600 прыжков когда они уже напрыгают, они уже готовы выполнить норматив в кандидаты мастера спорта. К слову, покорять небо рвутся не только парни. Окрыленные мечтой на риск идут и девушки.

Валерия Белекало, начинающий спортсмен:

Парашютный спорт, потому что адреналина захотелось. Я до этого занималась художественной гимнастикой, но из-за травмы пришлось закончить. Начала только в этом году в январе. Сегодня был четвертый прыжок. Каждый раз страшно. Но страшнее всего был второй. Юрий Стефанович:

У нас сильная команда белорусская, занимает призовые места на чемпионатах мира. Неоднократно в Дубае за точность приземления кубок выигрывали. В Катаре наши военные тоже побеждали. Ну из нашей команды досаафовской военная команда забирает себе самых сильных, там тоже формируется команда, которая на профессиональной основе занимается.

Изумрудные леса, цветущие поля и голубые озера белорусских глубинок. В сотнях метрах над уровнем неба Синеокая как на ладони. Предаться власти ветра, слышать каждый удар собственного сердца и обрести заветную гармонию души и тела… Для столичных экстремалов прыжок в неизвестность больше чем спорт. Это особый вид медитации.

Юрий Стефанович:

Еще есть групповая акробатика, а так есть еще купольная акробатика, например, 4 или 8. Там ротации делают, перестроение. Есть рекордные прыжки, когда из куполов собирают большую фигуру, у нас в Беларуси тоже есть рекорды. Мы в Беларуси собирали фигуру в свободном падении. Первый раз 20 человек было, второй раз 35 с высоты 5 километров. Это очень интересное и увлекательное занятие. Ограничения есть по ветру, больше 11 метров в секунду мы не прыгаем. Перворазники до 5 метров в секунду. Есть ограничения по весу, для десантных парашютов не более 100 килограмм, парашютист на тандеме можно 120 взять. А так, вообще, сейчас шьют парашюты, крыло разных размеров, то есть любой человек может заказать себе парашют под любой вес и рост.