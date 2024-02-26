Лукашенко: качать нас будут очень серьёзно, но мы готовы к проведению будущих выборов

Высокую степень подготовки и проведения кампании отмечают наблюдатели от СНГ. Об этом шла речь на встрече Президента с руководителем миссии Сергеем Лебедевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты посетили сотни избирательных участков, чтобы дать объективную оценку ходу голосования. Они наблюдали за всеми этапами кампании. Проанализировали и наше избирательное законодательство. Отмечена высокая явка избирателей на участки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И мы, исходя уже из моего опыта, пытаемся проанализировать ход кампании этой. И видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87 % населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся, но, естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем. И в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы, надо кое-что исправлять. Таких проблем у нас немного, мы за год их подтянем, исправим. И я уверен, что люди еще в большем количестве придут на президентские выборы. Хотя это будет непростой процесс. Вы как специалист в этом деле понимаете, что раскачивать нас, как я говорю, качать нас будут очень серьезно. Но мы готовы к этому, очень серьезно готовились. И готовы к проведению будущих выборов, которые будут через год.