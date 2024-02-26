Лебедев: выборы в Беларуси ещё не закончились, а пресс-секретарь Госдепа говорит, что они недемократичные

Высокую степень подготовки и проведения кампании отмечают наблюдатели от СНГ. Об этом шла речь на встрече Президента с руководителем миссии Сергеем Лебедевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты посетили сотни избирательных участков, чтобы дать объективную оценку ходу голосования. Они наблюдали за всеми этапами кампании. Проанализировали и наше избирательное законодательство. Отмечена высокая явка избирателей на участки.

Пытаться раскачивать ситуацию оппоненты будут, как и вбрасывать очередные угодные им фейки. Причем делают это представители высокого уровня. В Госдепартаменте США поспешили высказать свое мнение о ходе электоральной кампании в Беларуси. Риторика знакомая: фиктивные выборы, запугивание избирателей. Однако фальшь таких заявлений сразу бросается в глаза.

Сергей Лебедев, глава Миссии наблюдателей от СНГ:

Пресс-секретарь Госдепартамента уже заявил, что выборы прошли в обстановке страха. Я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение. Но еще поражает, что я, поскольку работал в Штатах, знаю – разница во времени восемь часов. Здесь выборы еще не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит, что выборы недемократичные, что они прошли в обстановке страха. То есть, когда он говорил эти слова, в Вашингтоне спали, еще не могли знать результаты выборов. О предвзятом подходе западных наблюдателей, мне кажется, даже спорить не стоит. Это уже очевидно. И вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИД не приглашать западных наблюдателей. Почему? Потому что объективной оценки от них ждать не приходится.