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Карпенко: реакция Запада на выборы в Беларуси похожа на старые шарповские методички

26 февраля 2024 13:41
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Новости Беларуси. Реакция Запада на выборы в Беларуси похожа на старые шарповские методички. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, подводя предварительные итоги выборов депутатов в единый день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кампания прошла в сроки, установленные законодательством, и в соответствии с календарным планом. Явка на выборах превысила 73 %. Сформированы все 1284 местных совета, также белорусы избрали 110 депутатов Палаты представителей. В составе 8-го созыва 37 женщин, 20 остаются работать на второй срок, один человек в возрасте до 31 года. Активно проявили себя представители партий – их 70. Большинство представляют «Белую Русь». Напомним, 1 марта пройдет заседание по установлению итогов выборов депутатов Палаты представителей. Народных избранников зарегистрируют на основании решений и протоколов комиссий.

Карпенко: реакция Запада на выборы в Беларуси похожа на старые шарповские методички-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
По предварительным результатам выборов, все 1284 местных Совета депутатов сформированы в правомочном составе. Из них 6 областных и Минский городской советы, 118 районных, 10 городских в городах областного подчинения, 14 городских в городах районного подчинения, 8 поселковых, 1127 сельских. На основании требований Избирательного кодекса итоги выборов в соответствующие Советы депутатов будут установлены избирательными комиссиями и доведены до сведения избирателей в печатных средствах массовой информации, а также на сайтах соответствующих исполкомов.

Сегодня же на пресс-конференции свою оценку проведения единого дня голосования дали международные наблюдатели. Каких-либо грубых нарушений эксперты не выявили.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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