Карпенко: реакция Запада на выборы в Беларуси похожа на старые шарповские методички

Новости Беларуси. Реакция Запада на выборы в Беларуси похожа на старые шарповские методички. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, подводя предварительные итоги выборов депутатов в единый день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кампания прошла в сроки, установленные законодательством, и в соответствии с календарным планом. Явка на выборах превысила 73 %. Сформированы все 1284 местных совета, также белорусы избрали 110 депутатов Палаты представителей. В составе 8-го созыва 37 женщин, 20 остаются работать на второй срок, один человек в возрасте до 31 года. Активно проявили себя представители партий – их 70. Большинство представляют «Белую Русь». Напомним, 1 марта пройдет заседание по установлению итогов выборов депутатов Палаты представителей. Народных избранников зарегистрируют на основании решений и протоколов комиссий.