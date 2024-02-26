Почему огромная очередь собралась у собора на Немиге? Митрополит Вениамин о значении частицы Пояса Богородицы

Гость программы «Прикосновение к свету» на СТВ – митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
В пределы белорусского экзархата была принесена великая святыня – частица Пояса Пресвятой Богородицы. Какое значение это имеет для всех нас?
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы взираем на эту святыню и вспоминаем о том, как жила Пресвятая Дева Мария, как она, по преданию, сама изготовила поясок, которым пользовалась. Потом завещала этот пояс двум бедным женщинам. И малая часть этого пояса принесена в Беларусь. Принесение этой святыни, равно как и мощей святых праведных ее родителей Иоакима и Анны, – это возможность собраться многим людям для совместной молитвы.
Матерь Божия является и матерью всех людей, христиан, кто верит в ее сына, чтит его. Трудно сказать кратко, о чем просят Пресвятую Деву. Матерь Божия помогает исправиться человеку в каких-то недостатках, несовершенствах. Пресвятая Дева утоляет духовную жажду людей, потребности, стремления души человеческой.
Важно не спешить уйти из храма. Приложившись к святыне, поклонившись в тишине, чтобы душа насытилась тем, ради чего она пришла. И не нужно замыкать в свое обращение просьбу только на самое необходимое в нынешний момент. Можно расширить, упомянув в своих молитвах близких, дальних, даже, может быть, недоброжелателей. Вспомнить и тех, кто уже почил. Помолиться и об Отечестве нашем.
Почему в нашем народе широко распространено почитание Пресвятой Богородицы и что значат мощи святых Иоакима и Анны для тех, кто к ним прибегает? Смотрите в видео.