Почему огромная очередь собралась у собора на Немиге? Митрополит Вениамин о значении частицы Пояса Богородицы

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: В пределы белорусского экзархата была принесена великая святыня – частица Пояса Пресвятой Богородицы. Какое значение это имеет для всех нас?

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы взираем на эту святыню и вспоминаем о том, как жила Пресвятая Дева Мария, как она, по преданию, сама изготовила поясок, которым пользовалась. Потом завещала этот пояс двум бедным женщинам. И малая часть этого пояса принесена в Беларусь. Принесение этой святыни, равно как и мощей святых праведных ее родителей Иоакима и Анны, – это возможность собраться многим людям для совместной молитвы.

Матерь Божия является и матерью всех людей, христиан, кто верит в ее сына, чтит его. Трудно сказать кратко, о чем просят Пресвятую Деву. Матерь Божия помогает исправиться человеку в каких-то недостатках, несовершенствах. Пресвятая Дева утоляет духовную жажду людей, потребности, стремления души человеческой.