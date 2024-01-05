«Одно из самых значимый событий в карьере и жизни». Анастасия Москвина о Специальной премии Президента

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

Премия «За духовное возрождение», сама церемония проходит в рамках празднования Рождества, люди, которые получают премию именно в этот праздник, могут прочувствовать особый подарок со стороны государства, из рук Президента. Это для всех одно из самых значимый событий в карьере и жизни. Я представляю Большой театр Беларуси. Это премия не только моя, но и всего коллектива театра, поэтому поздравляю весь Большой театр.

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