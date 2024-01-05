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«Одно из самых значимый событий в карьере и жизни». Анастасия Москвина о Специальной премии Президента

05 января 2024 09:53
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Перед Новым годом вы были удостоены Специальной премии Президента Республики Беларусь. Это не первая ваша награда. Поделитесь впечатлениями.

«Одно из самых значимый событий в карьере и жизни». Анастасия Москвина о Специальной премии Президента-1

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
Премия «За духовное возрождение», сама церемония проходит в рамках празднования Рождества, люди, которые получают премию именно в этот праздник, могут прочувствовать особый подарок со стороны государства, из рук Президента. Это для всех одно из самых значимый событий в карьере и жизни. Я представляю Большой театр Беларуси. Это премия не только моя, но и всего коллектива театра, поэтому поздравляю весь Большой театр.

Подробности в видео.

# Госнаграды # общество # Анастасия Москвина # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич

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