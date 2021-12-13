Лукашенко – Исаченко: очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам нужна конкретная работа

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 декабря принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с новым председателем Центральной избирательной комиссии также назначены пять ее членов. Кроме того, у двух регионов сменились губернаторы.

Вице-премьер Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома. На малую родину он отправится работать с увесистым кейсом задач и идей. Александр Субботин непосредственно участвовал в разработке подходов к развитию региона, особенно в вопросах сельского хозяйства. За Могилевскую область теперь будет отвечать заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Регион ему хорошо знаком, да и о работе губернатора он знает не понаслышке – ранее он возглавлял Миноблисполком.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы родом из Витебской области. Это ваша область, вы знаете многих людей, вы не безразличны к этой области и принимали участие в разработке тактики и стратегии развития Витебщины, особенно в сельском хозяйстве. Мы договаривались, что за эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения, эти интеграционные структуры и сделаем выводы. Ну и конкретные вопросы на вас висели и висят. Типа Оршанского мясокомбината. Потом миорский завод – я собираюсь в Миоры приехать и посмотреть на это предприятие – и ряд других направлений в сельском хозяйстве. Нам надо «Устье» тиражировать, то, что Академия наук там делает. Это, видимо, хороший такой процесс, который начался на Витебщине, и мы должны реализовать его по всей стране. То есть проблем немало, вам легко будет войти в курс дела.

Анатолий Михайлович, я очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам надо конкретная работа. Ну, куда больше, как не в Могилевскую область? Это тоже ваша область. Вы знаете там кадры лучше, чем я, лучше, чем кто-либо. Мне нравится ваше стратегическое мышление. Я это видел в Минской области. Поэтому вы также возвращаетесь на свою родную землю.

Нынешний руководитель Могилевской области Леонид Заяц назначен членом Совета Республики. Александр Лукашенко намерен лично представить новых губернаторов коллективам и пообщаться с активами областей.