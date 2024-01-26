Раздают буклеты и устанавливают извещатели. Сотрудники МЧС проводят рейды для упреждения пожаров
С начала года в центральном регионе произошло более 100 пожаров, в результате которых погибли 22 человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основными причинами трагедий в этот зимний период становится неправильная эксплуатация печей. Зачастую, чтобы в доме было постоянно комфортно и тепло, многие хозяева практически без остановки топят. Что может привести к накаливанию печки?
Подробнее в сюжете Марии Царикевич.
Правоохранители совместно с МЧС проводят эту работу практически еженедельно. По очереди объезжают каждый населенный пункт. К слову, большинство ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. Поэтому в ходе визитов проверяют печное отопление и проводку.
Анна Садовская, председатель Городьковского сельисполкома:
Большое внимание уделяется у нас особенно злоупотребляющим, семьям, находящимся в СОП. Посещаем их ежемесячно, школу посещают раз в две недели.
Сергей Качула, заместитель начальника Воложинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Обращаем внимание в первую очередь на состояние системы отопления, печного отопления, электрической проводки, электрического оборудования. Проводим разъяснительную работу с гражданами о недопущении курения в постели.
Подробности в видео.