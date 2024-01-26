Раздают буклеты и устанавливают извещатели. Сотрудники МЧС проводят рейды для упреждения пожаров

С начала года в центральном регионе произошло более 100 пожаров, в результате которых погибли 22 человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основными причинами трагедий в этот зимний период становится неправильная эксплуатация печей. Зачастую, чтобы в доме было постоянно комфортно и тепло, многие хозяева практически без остановки топят. Что может привести к накаливанию печки? Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

Правоохранители совместно с МЧС проводят эту работу практически еженедельно. По очереди объезжают каждый населенный пункт. К слову, большинство ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. Поэтому в ходе визитов проверяют печное отопление и проводку.

Анна Садовская, председатель Городьковского сельисполкома:

Большое внимание уделяется у нас особенно злоупотребляющим, семьям, находящимся в СОП. Посещаем их ежемесячно, школу посещают раз в две недели.