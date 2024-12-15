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Лукашенко и Путин задают темп, и он весьма высок – пресс-секретарь Посольства Беларуси в России

15 декабря 2024 07:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Васильков.

Лукашенко и Путин задают темп, и он весьма высок – пресс-секретарь Посольства Беларуси в России-2

Алексей Васильков, пресс-секретарь Посольства Беларуси в России:
То есть наши главы государств, лидеры наших стран, России и Беларуси, задают темп, и этот темп весьма высок. Не всегда мы за ними успеваем, но очень стараемся. Их дружба, их, главное, доверие – это то, чего сейчас не хватает в международных отношениях.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А какие перспективы развития?

Алексей Васильков:
Российская Федерация сейчас много поняла, что ей просто так никто ничего не даст. И, соответственно, была сделана ставка на ближайших союзников, на внутренние силы и, самое главное, на технологический прорыв. Они в этот прорыв технологический приглашают и нас. То есть это и атомная отрасль, и новые материалы, и квантовые технологии, мегасайенс и так далее.

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество # Интервью # Александр Осенко

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