Белорусы заняли 5 место на международной олимпиаде по математике
Новый триумф белорусских школьников. У нашей команды пятое место на международной математической олимпиаде в Великобритании. Это лучший результат среди стран Европы и самый высокий за всю историю участия Беларуси в этих состязаниях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медали с олимпиады привезли все участники нашей сборной. Это четыре золота и две бронзы. В командном зачете белорусы обошли более 100 стран, среди которых Франция, Бельгия, Венгрия, Италия, Япония и Польша. В течение двух дней ребятам предстояло решить шесть задач из всего курса математики.
Матвей Вылегжанин:
Очень сильно подготовка помогла, потому что задача пятая, по ней наша команда получила самый высокий результат в мире.
Михаил Райхман:
В прошлом году тоже в олимпиаде по математике участвовал. Главное получил. В следующем году постараюсь снова выйти на международную математическую олимпиаду и там тоже постараюсь золото взять.
Такой высокий результат не случайность. Все участники команды прошли серьезный отбор сначала на республиканском этапе предметной олимпиады, затем на учебных сборах. К соревнованиям их в течение нескольких недель интенсивно готовили преподаватели ведущего вуза страны.
Дмитрий Базылев, заведующий кафедрой механико-математического факультета Белорусского государственного университета:
С ними занимались преподаватели БГУ, Института математики Национальной академии наук Беларуси. И после этого мы поехали на олимпиаду и достаточно хорошо выступили. У этих ребят есть возможность участвовать и в следующем году. Кроме того, я думаю, что в команду можно будет включить учащихся, которые имели очень высокие результаты в этом году на олимпиадах международных другого уровня.
В числе международных состязаний математическая олимпиада старейшая. В 2024 году ее провели в 65 раз. Ранее свой лучший результат наша страна показала в 1999 году – тогда команда заняла шестое место среди более чем 80 претендентов.