Белорусы заняли 5 место на международной олимпиаде по математике

Новый триумф белорусских школьников. У нашей команды пятое место на международной математической олимпиаде в Великобритании. Это лучший результат среди стран Европы и самый высокий за всю историю участия Беларуси в этих состязаниях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медали с олимпиады привезли все участники нашей сборной. Это четыре золота и две бронзы. В командном зачете белорусы обошли более 100 стран, среди которых Франция, Бельгия, Венгрия, Италия, Япония и Польша. В течение двух дней ребятам предстояло решить шесть задач из всего курса математики.

Матвей Вылегжанин:

Очень сильно подготовка помогла, потому что задача пятая, по ней наша команда получила самый высокий результат в мире. Михаил Райхман:

В прошлом году тоже в олимпиаде по математике участвовал. Главное получил. В следующем году постараюсь снова выйти на международную математическую олимпиаду и там тоже постараюсь золото взять.

Такой высокий результат не случайность. Все участники команды прошли серьезный отбор сначала на республиканском этапе предметной олимпиады, затем на учебных сборах. К соревнованиям их в течение нескольких недель интенсивно готовили преподаватели ведущего вуза страны.