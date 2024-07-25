Синявский: задачи те же – обеспечить безопасность государства и должное реагирование на ЧС

Люди, которые ежедневно рискуют жизнью и бесстрашно отправляются на борьбу с огнем. День пожарной службы Беларуси отмечается сегодня, 25 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.

Теплые поздравления и слова напутствий сегодня актуальны и для нового пополнения в рядах МЧС. Торжественная церемония принесения присяги для тех, кто свою судьбу решил связать со спасением жизней и защитой от чрезвычайных ситуаций – неотъемлемая часть праздничного дня. 160 молодых спасателей укрепили команду и приняли присягу на верность стране, народу и выбранному пути.