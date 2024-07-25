Синявский: задачи те же – обеспечить безопасность государства и должное реагирование на ЧС
Люди, которые ежедневно рискуют жизнью и бесстрашно отправляются на борьбу с огнем. День пожарной службы Беларуси отмечается сегодня, 25 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.
Теплые поздравления и слова напутствий сегодня актуальны и для нового пополнения в рядах МЧС. Торжественная церемония принесения присяги для тех, кто свою судьбу решил связать со спасением жизней и защитой от чрезвычайных ситуаций – неотъемлемая часть праздничного дня. 160 молодых спасателей укрепили команду и приняли присягу на верность стране, народу и выбранному пути.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Задачи не будут меняться, они будут только уточнятся, их компетенции, полномочия, в том числе совершенствование нашей деятельности на преодоление различного рода катаклизмов, с которыми, к сожалению, сталкивается государство. Вот эти вот ураганы, ветры, которые приносят такой ущерб, а иногда уносят человеческие жизни. Поэтому задачи те же – обеспечить безопасность государства, обеспечить должное реагирование на чрезвычайные ситуации, постараться в максимально короткие сроки прибыть к месту ЧС, оказать людям, попавшим в беду, максимально эффективную помощь по спасению других человеческих жизней.
День пожарной службы – это еще и повод для особых почестей. 20 сотрудникам МЧС вручены государственные награды, среди которых медаль «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Ее получил старший инструктор спасательной части № 2 из Могилева. 3 августа 2023 года в составе дежурной смены Артем Зябкин выехал на пожар. Вместе с товарищами по службе они спасли троих детей.
Артем Зябкин, старший инструктор спасательной части № 2 Могилева:
Сформировали фонарный такой тоннель своеобразный – старшего за среднего, среднего за младшего. Так гуськом за собой всех вытащили. Приятно, очень достойно, горжусь этим. Я думаю, семья моя гордится.
Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником.