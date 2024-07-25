В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований в связи со смертью генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуена Фу Чонга. Память выдающегося политика почтили представители ряда министерств Беларуси и Администрации Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь и Вьетнам связывают проверенные временем дружеские отношения. Налажено партнерство в торгово-экономической, политической и социально-общественной сферах. Возможным это стало благодаря в том числе и межличностным контактам, в построение которых немалый вклад внес и Нгуен Фу Чонг.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Для нашей страны он был очень добрым другом. И очень много внимания уделял нашим отношениям. И конечно, вот те наработки, которые имели место, пусть даже опосредовано, они привели к тому и росту товарооборота, который мы имеем. Особенно в этом и прошлом году. И к расширению различных направлений связи и по линии наших партийных организаций, по линии образования, культуры.