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В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований

25 июля 2024 11:20
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В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований в связи со смертью генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуена Фу Чонга. Память выдающегося политика почтили представители ряда министерств Беларуси и Администрации Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований-1

Сегодня Беларусь и Вьетнам связывают проверенные временем дружеские отношения. Налажено партнерство в торгово-экономической, политической и социально-общественной сферах. Возможным это стало благодаря в том числе и межличностным контактам, в построение которых немалый вклад внес и Нгуен Фу Чонг.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Для нашей страны он был очень добрым другом. И очень много внимания уделял нашим отношениям. И конечно, вот те наработки, которые имели место, пусть даже опосредовано, они привели к тому и росту товарооборота, который мы имеем. Особенно в этом и прошлом году. И к расширению различных направлений связи и по линии наших партийных организаций, по линии образования, культуры.

В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований-4

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы здесь как внешнеполитическое ведомство, чтобы выразить и продемонстрировать действительно наши искренние отношения к данному событию, которое случилось в истории вьетнамского государства. Человек, как вы знаете, многократно, несколько раз был в Республике Беларусь, он встречался и с нашим главой государства. И в общем-то опосредовано вложил в развитие торгово-экономических и политических отношений частичку своей души.

В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований-7

Напомним, ранее соболезнования в связи со смертью политика Президенту Вьетнама направил Александр Лукашенко. В своем послании глава государства отметил, что Беларусь потеряла настоящего друга, внесшего значительный личный вклад в развитие белорусско-вьетнамских отношений.

# Беларусь-Вьетнам # общество # Сергей Лукашевич

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