Тренд на углубление интеграции! В 2025-м товарооборот Беларуси и России приблизился к 55 млрд долларов

Тема, которая будет задавать тренды во всех сферах жизни в ближайшие годы. Речь о качестве в самом широком смысле этого слова. Товары и услуги высшей пробы, высокое качество политических решений, а значит, и качество нашей жизни. Тренд на качество сегодня становится определяющим фактором в условиях жесткой глобальной конкуренции – и геополитической, и экономической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не только о репутации отдельных предприятий. Качество формирует устойчивость целых отраслей, конкурентоспособность стран и даже баланс сил на мировом рынке.

И если транспортные решения – это видимый и понятный людям результат интеграции, то ее прочный фундамент, разумеется, экономика. Именно она обеспечивает устойчивость всех союзных проектов и создает базу для социальных инициатив. По итогам 2025 года взаимный товарооборот Беларуси и России приблизился к 55 миллиардам долларов в эквиваленте. За последние несколько десятилетий этот показатель вырос в 8 раз. Устойчивая положительная динамика отмечена и в последние годы – в период наиболее жесткого санкционного давления. Союзные партнеры не только сохранили кооперационные связи, но и запустили процесс тотального импортозамещения, сделав ставку на собственные технологии, комплектующие и выпуск готовой продукции.

Юрий Кнутов, политический аналитик (Россия):

В свое время Беларусь, еще в советский период, была таким локомотивом в области электроники. И вот к этому направлению можно было бы вернуться. И Беларусь, обладая высококвалифицированными кадрами, могла бы стать в определенной степени даже локомотивом Союзного государства. И таким образом появилась бы возможность вырваться вперед по сравнению со многими другими странами и Глобального Юга, да и Запада.

Рост товарооборота и промышленной кооперации во многом обеспечивается за счет активного межрегионального взаимодействия. Именно регионы на всех этапах интеграции были и остаются точками роста союзной экономики. Форумы регионов Беларуси и России – отличная площадка для заключения взаимовыгодных контрактов и соглашений в этой плоскости. Это всякий раз позволяет укреплять торгово-экономические связи, промышленную кооперацию, расширять логистические маршруты. Сегодня Беларусь поддерживает контакты с десятками российских регионов – от Калининградской области до Дальнего Востока.