Лукашенко и Пашинян обсудили по телефону внутреннюю ситуацию в странах и ряд других вопросов

Новости Беларуси. 22 ноября Александр Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны проинформировали друг друга о внутренней ситуации в странах, обсудили проблемные вопросы в рамках ОДКБ. Никол Пашинян также рассказал белорусскому лидеру о ситуации на армяно-азербайджанской границе и возможных путях ее развития.