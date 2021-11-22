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Лукашенко и Пашинян обсудили по телефону внутреннюю ситуацию в странах и ряд других вопросов

22 ноября 2021 11:41
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Новости Беларуси. 22 ноября Александр Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Пашинян обсудили по телефону внутреннюю ситуацию в странах и ряд других вопросов-1

Стороны проинформировали друг друга о внутренней ситуации в странах, обсудили проблемные вопросы в рамках ОДКБ. Никол Пашинян также рассказал белорусскому лидеру о ситуации на армяно-азербайджанской границе и возможных путях ее развития.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Никол Пашинян # Фотофакт

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