Лукашенко: хотите больше прибыли – с мерседеса пересаживайтесь на сивого коня

Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А что касается справедливости, то у каждого из звеньев цепочки от производителя до кассы – она своя. У потребителя все просто – справедливость = доступность, а для других? Все намного глубже, чем может показаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для предприятий – тех, кто производит – справедливость должна учитывать адекватную прибыль. В убыток никто не должен работать. Но прибыль – это цена минус затраты. Опять затраты. Хотите больше прибыли, с мерседеса пересаживайтесь на сивого коня. Я по-народному говорю.

Надо, чтобы цена у производителя предприятия была, чтобы они могли инвестировать в развитие, достойные зарплаты своим работникам. И вообще люди должны понимать, что цены, я тут очень сильно утрирую, это не только и не столько, что кто-то взял в карманы, вывез и прочее. Цена – это заработная плата конкретных людей на предприятии. Выше цена на молоко – больше заработная плата у доярки. Они у нас небогатые. Выше цена на помидоры, огурец – хорошая зарплата у работников в теплице.

То есть цены – это ваши доходы из зарплаты и бюджета. Нужен сегодня бюджет – это учителя, врачи, пенсионеры, в конце концов, тоже выплаты в специальный фонд. Если мы зажимаем цену, значит, там денег не хватает. А если воевать завтра? Оружие надо покупать? Военнослужащих надо содержать? Надо. Это тоже бюджет. Чтобы люди понимали, что цены в магазине – это не то, что украл, себе в карман положил и выехал. Это есть, я уже сказал об этом. Но это, прежде всего, доходы тех, кто производит товар, а потом продает его.

Читайте также:

Лукашенко: выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить, чем продавать своё – бардак!

Лукашенко: «В 2022 году мы достигли заоблачных цен в магазинах»

Лукашенко: у нас самые низкие цены в мире. Если не можешь купить, ну так иди работай