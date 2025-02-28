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Как на Мотовело выполняют поручения Лукашенко? Рассказал начальник отдела маркетинга

28 февраля 2025 17:47
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Провести модернизацию производства и локализовать его. Такие поручения Мотовелозаводу дал глава государства. Здесь уверенно заявляют – поставленные задачи выполнили.

Как на Мотовело выполняют поручения Лукашенко? Рассказал начальник отдела маркетинга-2

Андрей Купрацевич, начальник отдела маркетинга ООО «Мотовелозавод»:
Касательно модернизации производства, у нас модернизированы новые участки цеха металлоконструкции, цеха окраски, цеха участка сборки велосипедов и мотоциклов. Подписано 15 дорожных карт с предприятиями Республики Беларусь по комплектующим. Это сиденья, осветительные приборы, амортизаторы. В конце 2024 года мы освоили раму мотоцикла, а Моторный завод уже начал нам поставлять собственные двигатели.

Подробности смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси

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