Как на Мотовело выполняют поручения Лукашенко? Рассказал начальник отдела маркетинга

Провести модернизацию производства и локализовать его. Такие поручения Мотовелозаводу дал глава государства. Здесь уверенно заявляют – поставленные задачи выполнили.

Андрей Купрацевич, начальник отдела маркетинга ООО «Мотовелозавод»:

Касательно модернизации производства, у нас модернизированы новые участки цеха металлоконструкции, цеха окраски, цеха участка сборки велосипедов и мотоциклов. Подписано 15 дорожных карт с предприятиями Республики Беларусь по комплектующим. Это сиденья, осветительные приборы, амортизаторы. В конце 2024 года мы освоили раму мотоцикла, а Моторный завод уже начал нам поставлять собственные двигатели.