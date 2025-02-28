Лукашенко: в стране держите меньшую цену, на внешнем рынке продавайте без ограничений
Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент несколько раз за совещание задавался вопросом. Сегодняшнее – это поиск решения или уже финальный результат? С чем к нему сегодня пришли члены Правительства?
Лукашенко: у нас диктатура, и эту диктатуру народ поддерживает! Подробности здесь.
Судя по тому, какая развернулась дискуссия, финалом и не пахнет. Свое слово не сказали губернаторы, а хотели бы.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Чтобы не ходить вечно с протянутой рукой к Президенту: помогите нам за это. То есть повышение молока на 10 % для Минской области дает плюс 200 с лишних миллионов рублей выручки для наших колхозников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А если бы еще повысили в два раза больше, чем вы повысили, было бы еще больше прибыли. Вопрос же стоит в том, что на полке, все мы, и в том числе доярка, приходим в магазин и покупаем молоко. Как здесь быть?
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
На цене на полке эти повышения не отразились практически никак. Мы балансируем за счет внешнего рынка. Если мы видим, что ситуация на экспорте становится лучше и рентабельность у молочного производителя растет, то мы повышаем закупочную цену на сырье. Если мы видим, что падает экспорт, снижаем закупочную цену.
Александр Лукашенко:
То, о чем премьер говорит: если вы сбалансировались за счет внешнего рынка, и Господь с вами. Здесь держите меньшую цену, там продаете без ограничений. Слава Богу на внешних рынках цены приличные.
Александр Турчин:
Мы не хотим зарабатывать на внутреннем рынке на 30 % рентабельности. Не хотим. Мы просто не хотим работать себе в убыток.
Александр Лукашенко:
Да, но только у вас есть колея, которая обозначена инфляцией в целом. Вот, ребята, барахтайтесь здесь, но чтобы на полке была такая цена, как говорит Снопков. За что и спрос будет. Вот же о чем идет речь. Поэтому ради Бога. Но чтобы на полке, если цена и повысилась, как некоторые там говорят, на 10 или на 5 копеек за квартал или месяц, за какой-то срок – население это не заметит. А если и заметит, то поймет. Мы должны объяснить населению, почему это происходит.
В соцсоревновании по регионам, кто там первый, кто седьмой, Президент настоятельно просит не забывать о том, что все они часть одной страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я их понимаю, они отвечают за область. Но вы же мои люди, вы же губернаторы. Вы сконцентрированы и завязаны на Снопкове. Вы должны все вместе – и местничество, и ведомство – в кучу свести и получить эти 5-6 %.
Таким образом, принципиальный разговор завершился президентским посылом на доработку в расширенном составе.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Сегодня принято решение о том, что будет доработана существующая система. Но при этом поставлена задача, чтобы при доработке участвовали абсолютно все. Как губернаторы, которые знают, как происходит ситуация на регионах, так и руководители министерств и концернов, которые осуществляют производство потребительских товаров. Это должен быть действительно такой механизм, который позволит упростить работу, но в то же время очень важно для населения, чтобы четко было понятно, как будет вести себя цена на полке. И, соответственно, глава государства ставит задачу о том, чтобы цена была управляемой.
Правительство предложило два варианта регулирования цен – краткосрочный, построенный на предложениях от бизнеса, и среднесрочный, который касается не только самих цен, сколько контроля за формированием добавленной стоимости. Все это предстоит еще раз обдумать.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Среднесрочное предложение правительства заключается в формировании республиканской системы оборота товаров, работ и услуг. Сегодня в практической плоскости в стране уже реализуются несколько платформ. Это платформа прослеживаемости товаров, платформа маркировки товаров, электронный счет фактуры и внедряемая и необходимая к реализации до 1 июля 2025 года так называемая система СККО. Чек, электродный чек, касса, которая должна быть установлена во всех торговых объектах. Интегрировав эти системы, сделав их «дружелюбными», мы получаем единый торговый документ, по которому аналитический центр будет видеть все движение товара, работ и услуг в стране.
Но это совсем другая история. Пока же до 25 марта всем вовлеченным предстоит сбалансировать и скоординировать свои интересы, устранив нюансы, которые выплыли на поверхность в процессе реализации уже принятого антикризисного указа. Так, чтобы экономика не стагнировала, а развивалась. При этом потребитель и производитель были одинаково довольны. А еще быстрее предстоит понять для себя: готовы или нет ставить во главу угла интересы страны и в полной мере осознать ценность того, что сегодня имеем и чего не купить в магазине ни за какие деньги.
Александр Лукашенко:
Страна прежде всего!