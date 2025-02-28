Лукашенко: в стране держите меньшую цену, на внешнем рынке продавайте без ограничений

Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент несколько раз за совещание задавался вопросом. Сегодняшнее – это поиск решения или уже финальный результат? С чем к нему сегодня пришли члены Правительства? Лукашенко: у нас диктатура, и эту диктатуру народ поддерживает! Подробности здесь. Судя по тому, какая развернулась дискуссия, финалом и не пахнет. Свое слово не сказали губернаторы, а хотели бы.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Чтобы не ходить вечно с протянутой рукой к Президенту: помогите нам за это. То есть повышение молока на 10 % для Минской области дает плюс 200 с лишних миллионов рублей выручки для наших колхозников. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А если бы еще повысили в два раза больше, чем вы повысили, было бы еще больше прибыли. Вопрос же стоит в том, что на полке, все мы, и в том числе доярка, приходим в магазин и покупаем молоко. Как здесь быть? Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

На цене на полке эти повышения не отразились практически никак. Мы балансируем за счет внешнего рынка. Если мы видим, что ситуация на экспорте становится лучше и рентабельность у молочного производителя растет, то мы повышаем закупочную цену на сырье. Если мы видим, что падает экспорт, снижаем закупочную цену.

Александр Лукашенко:

То, о чем премьер говорит: если вы сбалансировались за счет внешнего рынка, и Господь с вами. Здесь держите меньшую цену, там продаете без ограничений. Слава Богу на внешних рынках цены приличные. Александр Турчин:

Мы не хотим зарабатывать на внутреннем рынке на 30 % рентабельности. Не хотим. Мы просто не хотим работать себе в убыток. Александр Лукашенко:

Да, но только у вас есть колея, которая обозначена инфляцией в целом. Вот, ребята, барахтайтесь здесь, но чтобы на полке была такая цена, как говорит Снопков. За что и спрос будет. Вот же о чем идет речь. Поэтому ради Бога. Но чтобы на полке, если цена и повысилась, как некоторые там говорят, на 10 или на 5 копеек за квартал или месяц, за какой-то срок – население это не заметит. А если и заметит, то поймет. Мы должны объяснить населению, почему это происходит.

В соцсоревновании по регионам, кто там первый, кто седьмой, Президент настоятельно просит не забывать о том, что все они часть одной страны. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я их понимаю, они отвечают за область. Но вы же мои люди, вы же губернаторы. Вы сконцентрированы и завязаны на Снопкове. Вы должны все вместе – и местничество, и ведомство – в кучу свести и получить эти 5-6 %. Таким образом, принципиальный разговор завершился президентским посылом на доработку в расширенном составе.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Сегодня принято решение о том, что будет доработана существующая система. Но при этом поставлена задача, чтобы при доработке участвовали абсолютно все. Как губернаторы, которые знают, как происходит ситуация на регионах, так и руководители министерств и концернов, которые осуществляют производство потребительских товаров. Это должен быть действительно такой механизм, который позволит упростить работу, но в то же время очень важно для населения, чтобы четко было понятно, как будет вести себя цена на полке. И, соответственно, глава государства ставит задачу о том, чтобы цена была управляемой. Правительство предложило два варианта регулирования цен – краткосрочный, построенный на предложениях от бизнеса, и среднесрочный, который касается не только самих цен, сколько контроля за формированием добавленной стоимости. Все это предстоит еще раз обдумать.