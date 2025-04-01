Лукашенко – губернатору Пензенской области: «Надо ориентироваться на своё. Мы способны многое сделать»

Руководитель Пензенской области Олег Мельниченко с визитом в Минске. С российским губернатором встретился Александр Лукашенко. И важность этих переговоров (а их тональность, безусловно, можно масштабировать на все Союзное государство) подчеркивает канун Дня единения народов Беларуси и России, который отметим 2 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряду с классическим пакетом сотрудничества, есть и свое уникальное предложение. Пензенская область является крупнейшим производителем в Европе мяса индейки. Нужны корма, а в их составе лизин. Именно эту аминокислоту готовы закупать в Беларуси. Наша компетенция – это зерно высоких технологий БНБК. Производство нового порядка создано по поручению и под патронажем Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы приехали к своим друзьям, вы приехали как к себе домой. И будьте уверены, что все, о чем мы договоримся, будет исполнено, и даже еще более эффективно и оперативно, нежели в самой России. Вы в этом можете быть убеждены. Если это не так – вы скажите, мы поправим ситуацию. Возможности у нас еще и резервы немалые. Поэтому давайте вместе сотрудничать и делать одно дело, которое нужно для наших народов.

Общие победы и перспективы. Глава государства выразил вполне конкретный подход не только в сотрудничестве с Пензой, но и со всей братской Россией. Отказываться от сторонних партнеров не будем, но время показало, рассчитывать на них не стоит и сами мы можем обойтись.

Александр Лукашенко:

Все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. Ну а если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат. Потому что мы уже наелись вот этой беготни: ах, там качество, инвестиции и так далее. Сейчас деньги украли, арестовали, и в России, и у нас. И где те инвесторы? И где то качество, на которое мы молились?

Поэтому урок был преподнесен солидный, надо ориентироваться на свое. Мы способны многое сделать. Как я говорю, нужно время и надо потерпеть. Куда деваться? Раз прошлепали определенный период времени, теперь надо терпеть, но ориентироваться на свое. Такая наша позиция. Уверен, что и в России это понимают еще больше, чем мы.

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