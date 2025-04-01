Лукашенко провёл встречу с губернатором Пензенской области России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ориентированы на промышленную кооперацию с Россией и с вашей областью. И я очень рад, что наше предприятие МАЗ и ваш ГРАЗ сотрудничают. Хочу вас заверить в том, что все, что мы обещали жителям Пензенской области, мы обязательно исполним. Наш «Лифтмаш» очень активно сотрудничает с вашими «Моторными технологиями», предприятием. Есть перспективы развития, потому что никуда не деться. И у нас, и у вас лифты старые, надо менять это по всему бывшему союзу. Поэтому спрос очень большой, нам надо развивать это направление. Мы очень заинтересованы в поставках к вам пассажирской техники. Будем наращивать эти объемы. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, о продуктах питания. Наши магазины, я знаю, работают у вас в Пензе и не один. Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы будем делать. Словом, вы приехали к своим друзьям, вы приехали как к себе домой, и будьте уверены, что все, о чем мы договоримся, будет исполнено. Возможности у нас еще и резервы немалые. Поэтому давайте вместе сотрудничать и делать одно дело, которое нужно для наших народов.