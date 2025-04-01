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Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта по внедрению технологии 5G

01 апреля 2025 17:30
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Отдельное внимание – технологии 5G. 1 апреля Александр Лукашенко подписал указ о реализации соответствующего инвестпроекта. Документ направлен на дальнейшее развитие в Беларуси современной инфраструктуры сетей электросвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что в результате реализации проекта будут повышены доступность и качество мобильной связи, а также скорость интернета. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий производится в интересах государства, граждан и бизнеса. 

# Александр Лукашенко # Интернет

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