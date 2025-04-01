В Минске обсудили перспективы участия партий и общественных объединений в наведении порядка на земле

Улучшение качества жизни белорусов – это как дорога с двусторонним движением. Усилия требуются и от общества, и от государства, тогда путь приведет к достойному результату. В 2025-м, который объявлен Годом благоустройства, особенно важно объединить усилия, чтобы сделать каждый уголок нашей страны еще уютнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минприроды Беларуси совместно с представителями гражданского общества обсудили перспективы участия белорусских партий и общественных объединений в наведении порядка на земле. От представителей гражданского общества поступило много предложений о проведении разноплановых мероприятий – от тематических акций до создания новых экоточек.
Совместно со штабом патриотических сил профильное Министерство подготовило документ под рабочим названием «Благополучие народа – земля, ресурсы и природа». Документ поможет консолидировать усилия и скоординировать работу.
Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Многие общественные объединения и политические партии приняли особые планы по реализации Года благоустройства. Часть из наших коллег внесли соответствующие разделы в свои общие планы. Это говорит о том, что каждая общественно-политическая сила нашей страны видит свое место в Годе благоустройства. Если говорить о том, что конкретно мы будем делать, это целый перечень, целый ряд, пул проектов.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Министерство природных ресурсов не останется в стороне. И буквально вот уже в эти выходные мы проведем свою первую акцию совместно с общественно-политическими организациями. Приглашаем также и широкий круг общественности принять участие в этой акции. Мы осуществим посадку фактически 25 тысяч саженцев сосны обыкновенной на месте рекультивируемого карьера в Смолевичском районе.
Много мероприятий в этом году посвятят 80-летию Великой Победы. Особое внимание уделят благоустройству памятных мест.