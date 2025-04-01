В Минске обсудили перспективы участия партий и общественных объединений в наведении порядка на земле

Улучшение качества жизни белорусов – это как дорога с двусторонним движением. Усилия требуются и от общества, и от государства, тогда путь приведет к достойному результату. В 2025-м, который объявлен Годом благоустройства, особенно важно объединить усилия, чтобы сделать каждый уголок нашей страны еще уютнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минприроды Беларуси совместно с представителями гражданского общества обсудили перспективы участия белорусских партий и общественных объединений в наведении порядка на земле. От представителей гражданского общества поступило много предложений о проведении разноплановых мероприятий – от тематических акций до создания новых экоточек.

Совместно со штабом патриотических сил профильное Министерство подготовило документ под рабочим названием «Благополучие народа – земля, ресурсы и природа». Документ поможет консолидировать усилия и скоординировать работу.