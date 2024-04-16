Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?

Эндокринная система одна из важнейших в организме. Она отвечает за регуляцию всех биологических процессов. К сожалению, сегодня количество эндокринных заболеваний неуклонно растет. Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается врач-эндокринолог, – это сахарный диабет, ожирение и заболевания щитовидной железы.

Наталия Подгорная, врач-эндокринолог медицинского центра «Мерси»:

Эндокринные заболевания могут приобретать хроническую форму. Обнаружение на ранней стадии дает возможность своевременно приступить к лечению и избежать осложнений. Систематическое посещение врача-эндокринолога способствует коррекции гормональных нарушений, достижению стойкой ремиссии этих заболеваний. Известно, что эндокринные заболевания имеют множество клинических масок. Наши пациенты зачастую обращаются к врачам различных профилей, минуя эндокринолога на первичном этапе. Зачастую безуспешно лечатся, если не выявлены первопричины.

В каких же случаях нужно обратиться к эндокринологу? Тревожные симптомы – это тремор или дрожание рук и ног, состояние слабости без видимых на то причин, учащенное сердцебиение и повышенная потливость. Не стоит игнорировать такие недомогания.

Наталия Подгорная:

У вас без видимых причин меняется вес, вы худеете или резко набираете вес за короткий срок, у вас появились тошнота и нарушения сна, нарушается менструальный цикл и не наступает желаемая беременность. Если вы обнаружили у себя эти симптомы вам необходимо обязательно обратиться к врачу-эндокринологу. Существуют все возможности для полноценной диагностики и своевременного выявления и лечения эндокринных заболеваний. Профилактика – это ежегодное всестороннее обследование и ведение здорового образа жизни.