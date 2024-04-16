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Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?

16 апреля 2024 12:57
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Эндокринная система одна из важнейших в организме. Она отвечает за регуляцию всех биологических процессов. К сожалению, сегодня количество эндокринных заболеваний неуклонно растет. Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается врач-эндокринолог, – это сахарный диабет, ожирение и заболевания щитовидной железы.

Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?-1

Наталия Подгорная, врач-эндокринолог медицинского центра «Мерси»:
Эндокринные заболевания могут приобретать хроническую форму. Обнаружение на ранней стадии дает возможность своевременно приступить к лечению и избежать осложнений. Систематическое посещение врача-эндокринолога способствует коррекции гормональных нарушений, достижению стойкой ремиссии этих заболеваний. Известно, что эндокринные заболевания имеют множество клинических масок. Наши пациенты зачастую обращаются к врачам различных профилей, минуя эндокринолога на первичном этапе. Зачастую безуспешно лечатся, если не выявлены первопричины.

В каких же случаях нужно обратиться к эндокринологу? Тревожные симптомы – это тремор или дрожание рук и ног, состояние слабости без видимых на то причин, учащенное сердцебиение и повышенная потливость. Не стоит игнорировать такие недомогания.

Наталия Подгорная:
У вас без видимых причин меняется вес, вы худеете или резко набираете вес за короткий срок, у вас появились тошнота и нарушения сна, нарушается менструальный цикл и не наступает желаемая беременность. Если вы обнаружили у себя эти симптомы вам необходимо обязательно обратиться к врачу-эндокринологу. Существуют все возможности для полноценной диагностики и своевременного выявления и лечения эндокринных заболеваний. Профилактика – это ежегодное всестороннее обследование и ведение здорового образа жизни.

Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?-4

При диагностике заболеваний эндокринной системы специалисты используют лабораторные исследования, УЗИ щитовидной железы и надпочечников, а также КТ и МРТ, которые позволяют обнаружить мелкие образования и своевременно начать лечение.

Наталия Подгорная:
Некоторые эндокринные заболевания имеют латентный характер и долгое время протекают без видимой симптоматики. Чтобы избежать запущенных случаев, необходимо ежегодно обращаться в клинику, чтобы выполнить всестороннее обследование. Нужна консультация специалиста, который назначит вам план обследования, избегая лишних назначений.

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