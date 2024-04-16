ЦИК Беларуси зарегистрировал 350 делагатов ВНС от местных Советов и 400 от гражданского общества

Центризбирком Беларуси зарегистрировал 350 делегатов ВНС от местных Советов и 400 от гражданского общества. В ЦИК подчеркнули, что выборы делегатов Всебелорусского народного собрания проведены в соответствии с законодательством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их общая численность составила 1 200 человек. Кроме представителей гражданского общества и депутатов местного уровня, делегатами ВНС по законодательству являются Президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти. Самому молодому из делегатов – 18 лет. Самому старшему – 79. Как известно, Всебелорусское народное собрание определяет стратегические направления развития общества и государства для обеспечения незыблемости конституционного строя, преемственности поколений и гражданского согласия. Сегодня же ЦИК официально назвал сроки проведения ВНС. Это 24 и 25 апреля.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Повестка дня определяется законодательно. На первом заседании избирается председатель, его заместитель, члены Президиума ВНС. И кроме этого, в повестку дня выносятся еще вопросы утверждения Концепции национальной безопасности и Военная доктрина. Ну, может быть, будет еще что-то дополнено, трудно сказать, потому что делегаты правомочны решать эти вопросы. Вот они соберутся, уже будут определять, так сказать, все эти моменты.